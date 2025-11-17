Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Φον ντερ Λάιεν προς κράτη-μέλη: Να καλύψουν το «χρηματοδοτικό κενό» της Ουκρανίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόεδρος της Κομισιόν είναι η ταχεία διαθεσιμότητα των κεφαλαίων και η δίκαιη κατανομή του βάρους μεταξύ διεθνών εταίρων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάειν, με επιστολή της προς τα κράτη - μέλη, θέτει το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και αναφέρεται στις παραμέτρους που μπορεί να γίνει, τονίζοντας ότι το Κίεβο είναι αντιμέτωπο με ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό.

Η ίδια αναφέρεται στην τελευταία Σύνοδο των ηγετών και στη δέσμευσή τους για τη στήριξη της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι «πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για την κάλυψη των επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής και αμυντικής στήριξης».

Η φον ντερ Λάιεν, στην επιστολή της, αναφέρει ότι με βάση τις προκαταρκτικές προβλέψεις του ΔΝΤ -ακόμη και αν ο πόλεμος λήξει στα τέλη του 2026 και ληφθεί υπόψη όλη η ήδη δεσμευμένη διεθνής βοήθεια -η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει σημαντικό χρηματοδοτικό κενό που απαιτεί νέα χρηματοδότηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τρεις κύριες επιλογές για πρόσθετη και έγκαιρη στήριξη:

Πρώτον, η χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων από τα κράτη-μέλη.

Δεύτερον, δάνειο περιορισμένης αναδρομικότητας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις αγορές.

Τρίτον, δάνειο περιορισμένης αναδρομικότητας συνδεδεμένο με έσοδα ή υπόλοιπα από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόεδρος της Κομισιόν είναι η ταχεία διαθεσιμότητα των κεφαλαίων και η δίκαιη κατανομή του βάρους μεταξύ διεθνών εταίρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη συλλογικής δέσμευσης και ταχείας συμφωνίας, ιδίως ενόψει του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, ώστε να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αναστολή των εχθροπραξιών και μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΟύρσουλα φον ντερ ΛάιενΟΥΚΡΑΝΙΑΚΟΜΙΣΙΟΝΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα