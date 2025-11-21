Καμπανάκι από Κομισιόν: Η Κύπρος και άλλα 25 κράτη-μέλη δεν ενσωμάτωσαν την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση

Η Κύπρος και άλλα 25 κράτη - μέλη της ΕΕ καλούνται από την Κομισιόν να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενισχυμένους κανόνες για ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ανοίξει διαδικασία επί παραβάσει στέλνοντας επιστολές στα κράτη - μέλη εκτός της Τσεχίας, λόγω της αποτυχίας τους να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΕ) 2023/1791.

Η Οδηγία υιοθετήθηκε το 2023 και η διετής προθεσμία των κρατών μελών για την ενσωμάτωση της στο εθνικό δίκαιο, έληξε στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ως εκ τούτου η Κομισιόν έστειλε επιστολές πέρα από την Κύπρο στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, με σκοπό τη συμμόρφωση τους με την Οδηγία.

Οι νέοι κανόνες που προβλέπονται στην Οδηγία, θέτουν έναν δεσμευτικό στόχο για την επίτευξη συνολικής μείωσης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ κατά 11,7% έως το 2030 (σε σύγκριση με τις προβλέψεις του 2020).

Η Οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο δημόσιος τομέας δίνει το παράδειγμα, μειώνοντας τη δική του τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 1,9% κάθε χρόνο (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021) και ανακαινίζοντας τουλάχιστον το 3% των δημόσιων κτιρίων ετησίως.

Οι νέοι κανόνες προωθούν επίσης τη δημιουργία «υπηρεσιών μίας στάσης» σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες είναι μηχανισμοί που παρέχουν δωρεάν συμβουλές, καθοδήγηση και πρακτική υποστήριξη για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και ανακαινίσεων, διευκολύνοντας αυτή τη διαδικασία, ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά και για όσα ζουν στα κτίρια με τη χειρότερη ενεργειακή απόδοση. Ακόμη, η οδηγία προωθεί τις υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων μέσω εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων χρηματοδότησης.

Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά τους και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης, ως επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει.

