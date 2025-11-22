Καλοκαιρία και Σχέδιο Ουκρανίας ρίχνουν τη τιμή του φυσικού αερίου - Πόσο χαμηλά έπεσε

Στο χαμηλότερο επίπεδό των τελευταίων σχεδόν 18 μηνών υποχώρησε, την Παρασκευή, η τιμή του φυσικού αερίου αναφοράς για την Ευρώπη, λόγω των προβλέψεων για ηπιότερο καιρό τις επόμενες εβδομάδες και το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου TTF, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για το εμπόριο φυσικού αερίου στην Ευρώπη, έκλεισε στο Άμστερνταμ με πτώση 1,25%, στα 30,31 ευρώ, ανά μεγαβατώρα (MWh) ή στα 35 δολάρια.

Σύμφωνα με το OilPrice, αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή του φυσικού αερίου αναφοράς από τον Μάιο του 2024, καθώς τα τελευταία μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν ηπιότερες θερμοκρασίες τις επόμενες εβδομάδες μετά το τρέχον κύμα ψύχους στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου τυγχάνουν διαπραγμάτευσης εδώ και μήνες περίπου στα 36,90 δολάρια (32 ευρώ) ανά MWh. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ο καιρός έχουν ωθήσει τις τιμές προς τα κάτω.

Οι έμποροι φυσικού αερίου παρακολουθούν τις συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας. Αυτό φυσικά εάν το σχέδιο εγκριθεί, κάτι που δεν είναι καθόλου βέβαιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ