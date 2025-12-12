Η Κύπρος στην τελική ευθεία για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμάζεται να αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, οι προετοιμασίες σε οργανωτικό και δομικό επίπεδο βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο σε ολόκληρο το φάσμα της κρατικής μηχανής και των δημόσιων υπηρεσιών.

Η Κύπρος θα παραλάβει τη σκυτάλη της Προεδρίας από τη Δανία στις αρχές του 2026, αναλαμβάνοντας μια ατζέντα που διαμορφώνεται από συνεχιζόμενες γεωπολιτικές, οικονομικές και θεσμικές πιέσεις. Σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματούχους, οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ θα επικεντρωθούν στη διεύρυνση της Ένωσης, με έμφαση στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη διαχείριση της μετανάστευσης, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής, καθώς και στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία θα κληθεί να διαχειριστεί κρίσιμες συζητήσεις για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και μεταβαλλόμενων διεθνών ισορροπιών.

Το τελευταίο διάστημα, συνεργεία ολοκληρώνουν τις εργασίες ανακαίνισης και προετοιμασίας βασικών χώρων που θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις της Προεδρίας, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τις Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συνολικό έργο, που περιλαμβάνει δομικές παρεμβάσεις, τεχνικό εξοπλισμό και αναβαθμίσεις συστημάτων, ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι οι επίσημοι χώροι να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις υψηλού επιπέδου συναντήσεων, δημοσιογραφικών ενημερώσεων και φιλοξενίας διεθνών αντιπροσωπειών.

Παράλληλα με τις υποδομές, η επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 21 Δεκεμβρίου 2025. Η παρουσίασή της συμπίπτει με την παρουσίαση του λογότυπου της Προεδρίας στο χωριό Λεύκαρα, επιλογή που αφήνει να εννοηθεί πιθανή σύνδεση της τοποθεσίας με στοιχεία τοπικής κληρονομιάς και συμβολισμού στον οπτικό σχεδιασμό της κυπριακής Προεδρίας. Η ιστοσελίδα θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος πληροφόρησης για τις προτεραιότητες, το πρόγραμμα και τις δράσεις της Προεδρίας, καθώς και ως εργαλείο για τα μέσα ενημέρωσης και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης ενόψει της Προεδρίας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, παρουσιάστηκε και το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μία άτυπη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, 19 άτυπα υπουργικά συμβούλια, δύο υπουργικές διασκέψεις, μία άτυπη διεθνή υπουργική διάσκεψη, καθώς και δύο συναντήσεις θεσμικών οργάνων, συγκεκριμένα του Σώματος των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διάσκεψης των Προέδρων της ΕΕ, πέραν της επίσημης τελετής έναρξης.

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα σε ολόκληρη την Κύπρο, με τη Λευκωσία να φιλοξενεί 119 εκδηλώσεις, τη Λεμεσό 40, την επαρχία Αμμοχώστου 35, την Πάφο 34 και τη Λάρνακα 33, αναδεικνύοντας τη στόχευση για μια Προεδρία με πανκύπρια παρουσία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επίσημη τελετή έναρξης της Προεδρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων, διπλωματικών εκπροσώπων και διεθνών αντιπροσωπειών.

Ανάμεσα στα πρώτα υψηλής σημασίας γεγονότα της Προεδρίας συγκαταλέγεται και μεγάλη εκδήλωση στο παλιό Λιμάνι Λεμεσού, με τη συμμετοχή του Σώματος των Επιτρόπων της ΕΕ.