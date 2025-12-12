Αλλαγή σκυτάλης στην ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ: Ο Σταύρος Ανδρέου νέος Γενικός Γραμματέας

Μετά από 35 χρόνια προσφοράς στον επαγγελματικό μηχανισμό της ΠΕΟ, εκ των οποίων τα 25 ως ΓΓ της Συντεχνίας, ο Μιχάλης Αρχοντίδης αποχώρησε την Παρασκευή, με το ΔΣ να εκλεγεί ομόφωνα τον Σταύρο Ανδρέου στο πόστο του Γενικού Γραμματέα της Συντεχνίας.

Ο κ. Αρχοντίδης, συνεχάρη το νέο ΓΓ για την εκλογή του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Απευθυνόμενος στο ΔΣ της Συντεχνίας κάλεσε όλους σε ενότητα και συνεχή προσπάθεια, ούτως ώστε η Συντεχνία να συνεχίσει να αγωνίζεται αποτελεσματικά και να προωθεί τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.

Ο κ. Ανδρέου ευχαρίστησε τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα για την συνεχή και αδιάληπτη προσφορά του προς τους εργαζόμενους για τρεις και πλέον δεκαετίες, καθώς επίσης και τα μέλη του ΔΣ για την στήριξη.

Ανέφερε, επίσης, πως η εκλογή του αποτελεί για τον ίδιο τιμή αλλά την ίδια στιγμή και τεράστια ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους .

Ταυτόχρονα εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μέσα από συλλογική προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και παράλληλα να υπηρετήσουμε τους εργαζόμενους με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

Είπε τέλος, πως για την ΠΑΣΥΕΚ – ΠΕΟ καθημερινή έγνοια και αμετάθετος στόχος είναι η άμεση και ουσιαστική αύξηση των μισθών πρόσληψης στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό προσωπικό αφού δεν επαρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων.

Η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, αναφερόμενη προς τον απερχόμενο ΓΓ της ΠΑΣΥΕΚ είπε ότι η παρουσία του βοήθησε την Συντεχνία να βαδίσει σε γερά θεμέλια , έδωσε δύναμη και μαχητικότητα στο ωρομίσθιο προσωπικό και συνέβαλε στην ενίσχυση των σχέσεων με την Ομοσπονδία.

Τον ευχαρίστησε για την παρακαταθήκη που αφήνει, μια παρακαταθήκη που επιτρέπει στο νέο ΓΓ της Συντεχνίας να την ανεβάσει πιο ψηλά.

Πηγή: ΚΥΠΕ