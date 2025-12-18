Ζελένσκι: H Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα σε ξένη βοήθεια έως €50 δισ. το 2026

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα σε ξένη βοήθεια ύψους 45-50 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι εάν το Κίεβο δεν λάβει την πρώτη δόση για ένα δάνειο που θα προέρχεται από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έως την επόμενη άνοιξη θα πρέπει να μειώσει σημαντικά την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).  

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να λάβουν μία απόφαση σε σχέση με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, ο Ζελέσνκι είπε ότι αυτό θα σημαίνει ότι η Ουκρανία θα έχει πολύ λιγότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ρωσία και δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί επιθέσεις μακράς αποστάσεως σε ενεργειακές υποδομές στην Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σχήμα που θα της επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμεύσει οι σύμμαχοί της, αλλά η τρέχουσα πρόταση για χορήγηση δανείου θα ήταν προτιμότερη.

Ο Ζελέσνκι είπε ότι συζήτησε το θέμα με τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βεβέρ, ο οποίος αντιτίθεται στην τρέχουσα πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία για να διασφαλισθεί ένα μεγάλο δάνειο για την Ουκρανία.  

