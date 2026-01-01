Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

“Welcome to Cyprus, a new chapter starts today ”: Το εντυπωσιακό βίντεο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας χαιρετίζουν οι θεσμοί της EE

 

Την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ χαιρετίζουν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσορίζει την Κύπρο η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία από την 1η Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι σήμερα «ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε δική του ανάρτηση, εύχεται στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη μία «επιτυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ». «Προσβλέπω στη στενή μας συνεργασία και στο να εργαστούμε μαζί τους επόμενους έξι μήνες για μια ανθεκτική και ισχυρότερη Ευρώπη», αναφέρει.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στη δική της ανάρτηση, στα ελληνικά, εκφράζει τις ευχές της στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Είμαι βέβαιη ότι, υπό την ηγεσία σου, η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή προς τον κόσμο», αναφέρει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να συνεργαστεί μαζί σας ως ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος τους επόμενους έξι μήνες, σημειώνει.

