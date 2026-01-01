Η μικρή Κύπρος ανέλαβε σήμερα την προεδρία της ΕΕ – Οι προτεραιότητες, οι συναντήσεις και τα στατιστικά

Η Κυπριακή Δημοκρατία, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, το μόνο διχασμένο κράτος-μέλος της ΕΕ αναλαμβάνει την προεδρία της ‘Ενωσης από σήμερα και για έξι μήνες, φιλοδοξώντας να αφήσει το αποτύπωμά της για δεύτερη φορά από την ένταξή της το 2004.

Κάθε κράτος μέλος ασκεί την Προεδρία μόνο μία φορά κάθε δεκατριάμισι έτη.

Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου στην κεντρική σκηνή του ΘΟΚ και έχει τίτλο "ΜΝΗΜΗ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΤΑ". Περιλαμβάνει μια σύγχρονη και πολυεπίπεδη καλλιτεχνική πράξη, που συνδυάζει μουσική, χορό, θέατρο, εικόνα, ποίηση και ψηφιακές τεχνολογίες.

Υπό τη σκηνοθεσία του Κώστα Σιλβέστρου, η παράσταση που αναπτύσσεται σε τρεις πράξεις, αφηγείται την ιστορία της Κύπρου ανά τους αιώνες, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό της ως ένα αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η πρώτη προεδρία το 2012 ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για την μικρή Κύπρο η οποία, ώριμη πλέον, με σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή, με μια εύρωστη οικονομία και περιφερειακές και διεθνείς συνεργασίες αναλαμβάνει εκ νέου τα ηνία προωθώντας, μέσα από το λογότυπό της, την ισχύ μέσα από την ένωση.

ΠτΔ: Θα εργαστούμε για να δώσουμε νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα

Σε μήνυμά του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι η ώρα για περισσότερη αυτονομία της Ευρώπης, για περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα από την αντιμετώπιση των προκλήσεων η Ένωση εξέρχεται πάντα πιο δυνατή.

Τονίζει ότι η Κύπρος θα εργαστεί για μια Ένωση ισχυρή εκ των έσω, ικανή να προστατεύει τους πολίτες της, τα σύνορα και τα συμφέροντά της, ικανή να οικοδομεί συνεργασίες και συμμαχίες από θέση ισχύος.

Μια Ένωση, τονίζει, εξωστρεφή και ανοικτή προς τον κόσμο με ουσιαστικό ρόλο και λόγο στα παγκόσμια δρώμενα, που αντλεί ισχύ από τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την προβλεψιμότητά της, που εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια, γιατί στηρίζεται σε αρχές και αξίες, στο διεθνές δίκαιο, στον διάλογο, στη διπλωματία και τη συνεργασία.

Επαναλαμβάνει ότι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθηθεί μέσα από πέντε συγκεκριμένους και αλληλένδετους πυλώνες δηλαδή Αυτονομία μέσα από την Ασφάλεια, την Άμυνα και την Ετοιμότητα, Αυτονομία μέσα από την Ανταγωνιστικότητα, Μια Ένωση Ανοικτή προς τον Κόσμο, Μια Αυτόνομη Ένωση Αξιών, για Όλους και ένας μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός για μια Αυτόνομη Ένωση.

«Η Προεδρία μας θα εργαστεί με αποφασιστικότητα για να δώσει νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να συμβάλει ουσιαστικά στο επόμενο βήμα της κοινής μας πορείας, για μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή προς τον κόσμο, για μια Ευρώπη που θα είναι ήπειρος ειρήνης, ασφάλειας, ευημερίας και συνεργασίας», αναφέρει ο Πρόεδρος στο ΚΥΠΕ.

Ραουνά: Κορυφαία πολιτική πράξη και στιγμή υπερηφάνειας

Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά σε δήλωση στο ΚΥΠΕ κάνει λόγο σε μια κορυφαία πολιτική πράξη, η οποία από την πρώτη στιγμή προσεγγίστηκε όχι απλώς ως θεσμικό καθήκον, αλλά ως εθνική αποστολή και στρατηγική ευκαιρία να συμβάλει η ΚΔ ουσιαστικά στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να αναβαθμίσει το ρόλο της, τόσο εντός της Ένωσης όσο και διεθνώς.

Αναφέρεται σε στιγμή υπερηφάνειας και επαναλαμβάνει ότι η Κύπρος θα εργαστεί ως έντιμος και αξιόπιστος μεσολαβητής, εκπροσωπώντας ισότιμα όλα τα κράτη μέλη και επιδιώκοντας συναινετικές λύσεις, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική γεωπολιτική συγκυρία.

Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις προτεραιότητες για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας και της ετοιμότητας της Ένωσης στη διαχείριση κρίσεων, προώθηση μιας αξιόπιστης πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ , επέκταση και ενίσχυση των συνεργασιών με τη Νότια Γειτονία και τον Κόλπο, καθώς και εμβάθυνση των σχέσεων με διατλαντικούς μας εταίρους, για προσιτή στέγαση, προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Το λογότυπο και τα μηνύματα

Το λογότυπο της Προεδρίας είναι εμπνευσμένο από το λευκαρίτικο κέντημα, αναγνωρισμένο ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Και όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε το νήμα του συνυφαίνει τα 27 κράτη μέλη και συμβολίζει την ενότητα της ΕΕ και τον μεγάλο μας στόχο για μια ακόμα πιο αυτόνομη Ευρώπη, ανοιχτή στον κόσμο.

Το λογότυπο αποτελείται από 27 στοιχεία, που αντιπροσωπεύουν τα 27 κράτη μέλη. Τα στοιχεία συνενώνονται, σχηματίζοντας μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη Ένωση και η σύνθεση παραπέμπει και στον λαμπερό κυπριακό ήλιο.

Οι θερμές αποχρώσεις του πορτοκαλί αντανακλούν τη χάλκινη απόχρωση της κυπριακής σημαίας και τη λάμψη του ήλιου. Το βαθύ μπλε της ΕΕ στο φόντο τονίζει την ταυτότητα της Κύπρου ως αναπόσπαστου μέρους της ΕΕ, με ξεχωριστό χαρακτήρα, αλλά άρρηκτα συνυφασμένο με το ευρωπαϊκό σύνολο.

Αναλυτικά προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας

Πιο συγκεκριμένα η Κυπριακή Προεδρία στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας θα υποστηρίξει σημαντικές πρωτοβουλίες για την άμυνα και θα προωθήσει την ταχεία εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα μέχρι το 2030. Η ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σημαντική προτεραιότητα.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων στον τομέα αυτό είναι επίσης η υλοποίηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Θαλάσσια Ασφάλεια.

Κεντρικό ζήτημα ασφάλειας και η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, με την ΚΔ να έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα την πλήρη υλοποίηση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το άσυλο και προώθηση της ενίσχυσης του συστήματος επιστροφών.

Η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί επίσης για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, για εναλλακτική προμήθεια και διόδους και για προσιτές τιμές και για ενίσχυση των στρατηγικών δυνατοτήτων της ΕΕ και του ρόλου της στη διαμόρφωση διεθνών εξελίξεων. Η Προεδρία είναι πλήρως δεσμευμένη να προωθήσει την ατζέντα της διεύρυνσης με αξιόπιστο τρόπο, για επίτευξη απτών αποτελεσμάτων με την Ουκρανία να αποτελεί κεντρική προτεραιότητα.

Η Λευκωσία θα εργαστεί εξάλλου για ενίσχυση του κράτους δικαίου σε όλη την ΕΕ. Επίσης, θα εστιάσει στην προσιτή στέγαση, προωθώντας την υλοποίηση του σχετικού ευρωπαϊκού σχεδίου.

Προτεραιότητα αποτελεί, ακόμα, η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος, μέσω του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής κατά του διαδικτυακού μπούλινγκ.

Για τον προϋπολογισμό, η Προεδρία θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις σε όλους τους νομοθετικούς φακέλους για το προτεινόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, με στόχο να παραδώσει τον Ιούνιο ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο με ενδεικτικούς αριθμούς.

Δραστηριότητες, συναντήσεις και Συμβούλια

Με την Κυπριακή Προεδρία ολοκληρώνεται η 18μηνη Τριάδα Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ Πολωνία-Δανία-Κύπρος.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρίας της, η Κυπριακή Δημοκρατία θα προεδρεύσει πολυάριθμων συναντήσεων στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, καθώς επίσης και στο Καμερούν.

Περίπου 260 συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων τριών συνόδων κορυφής και άλλων 27 συναντήσεων Υψηλού Επιπέδου, όπως η Άτυπη Συνάντηση Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στις 23 και 24 Απριλίου και 19 άτυπα Συμβούλια Υπουργών.

Οι ανακαινισμένες και ανανεωμένες εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου θα φιλοξενήσουν μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Δραστηριότητες θα γίνουν σε όλες σχεδόν τις πόλεις του νησιού, προσφέροντας στους διεθνείς επισκέπτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν σύγχρονες και καινοτόμες πόλεις, γνωρίζοντας παράλληλα την πλούσια πολιτιστική και αρχιτεκτονική της κληρονομιά.

Η Αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας και άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς κατήρτησε επιχειρησιακό πλάνο για τις ανάγκες της Προεδρίας με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους ασφάλειας όλων των ξένων επισήμων, αντιπροσωπειών και συνέδρων, από την άφιξή τους μέχρι και την αναχώρησή τους από τη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Κυπριακή Προεδρία θα πλαισιώσει και ένα φιλόδοξο Πολιτιστικό Πρόγραμμα με δράσεις σε 31 χώρες.

Στην ιστοσελίδα https://cyprus-presidency.consilium.europa.eu/ είναι ανηρτημένες όλες οι δραστηριότητες του εξαμήνου και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την Προεδρία.

Η πρώτη προεδρία του 2012

Για την ιστορία υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος ανέλαβε για πρώτη φορά τα ηνία της ΕΕ το 2012, οκτώ χρόνια μετά την ένταξή της και ένα χρόνο πριν ξεσπάσει η μεγάλη οικονομική κρίση.

Οι προτεραιότητες της πρώτης Προεδρίας περιελάμβαναν την Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ και τη διαπραγμάτευση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.

Οργανώθηκαν σημαντικά συνέδρια, όπως το Συνέδριο της Λεμεσού, για την προώθηση αυτών των πολιτικών και την προώθηση της «Διακήρυξης της Λεμεσού». Η Προεδρία τόνισε τη «Φιλοξενία» ως μέρος της εικόνας της.

Η Κύπρος μέσα από αριθμούς και στατιστικά

Η Κύπρος είναι κράτος μέλος από την 1η Μαΐου 2004 και εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία προσχώρησης στον χώρο Σένγκεν.

Παρόλο που προσχώρησε στην ΕΕ ως de facto διαιρεμένη νήσος, ολόκληρη η Κύπρος αποτελεί έδαφος της ΕΕ.

Με βάση τις προβλέψεις της Κομισιόν, η Κύπρος αναμένεται να έχει τον 3ο ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για το 2025 στην Ευρωζώνη, μετά την Ιρλανδία και τη Μάλτα. Επίσης, σε σχέση με την Ευρωζώνη και την ΕΕ, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου είναι υψηλότερος κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, και 1,4-1,2 π.μ. το 2026.

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να μετριαστεί σε 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Ο συνολικός πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 0,9% το 2025, πριν αυξηθεί σταδιακά στο 1,9% έως το 2027 και το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω και να φτάσει το 4,5% το 2026, και το 4,3% το 2027. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 51,0% του ΑΕΠ το 2026 και στο 45,7% του ΑΕΠ το 2027.

Η Κύπρος έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος που όρισε η Κύπρος είναι ο Κώστας Καδής, ο οποίος χειρίζεται το χαρτοφυλάκιο της Αλιείας και των Ωκεανών.

Πηγή: ΚΥΠΕ