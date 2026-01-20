Κάλλας στο ΕΚ: Το μέλλον της Γροιλανδίας θα το αποφασίσουν οι πολίτες της

Συζήτηση για την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, διεξήχθη σήμερα στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής στο Στρασβούργο.

Κατά τη συζήτηση υπό τον τίτλο «Η ανάγκη για ενιαία απόκριση της ΕΕ στις απόπειρες εκβιασμού των ΗΠΑ», η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο και την Κομισιόν, τόνισε ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και καμία απειλή και κανένας δασμός δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό.

«Η κυριαρχία δεν είναι ανταλλάξιμο προϊόν», συνέχισε προσθέτοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναμφίβολα στο πλευρό της Δανίας, της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, σε ό,τι αφορά την εδαφική τους ακεραιότητα και την κυριαρχία.

Σχολιάζοντας τα σχόλια του Προέδρου των ΗΠΑ, υπογράμμισε πως «δημιούργησαν μια κατάσταση που δεν έχουμε ξαναζήσει» και ότι η απάντηση της ΕΕ πρέπει να είναι να «παραμείνουμε ήρεμοι, να επιμείνουμε στις θέσεις μας, δρώντας ενωμένοι».

Η Κάγια Κάλας επισήμανε πως η ΕΕ είναι ένας στενός και αξιόπιστος εταίρος για τη Γροιλανδία και ότι το μέλλον της θα το αποφασίσουν οι πολίτες της Γροιλανδίας. «Η συνεργασία μας δίνει πραγματικά αποτελέσματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης προτείνει να διπλασιαστεί και η οικονομική χρηματοδότηση, προς στη Γροιλανδία για το επόμενο ΠΔΠ», δήλωσε.

Τόνισε παράλληλα ότι, οι απειλές δεν θα πιέσουν τη Δανία για να παραδώσει στα χέρια του Πρόεδρου Τραμπ τη Γροιλανδία. «Το μόνο που θα πετύχουν, είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ, θα να γίνουν πιο φτωχές και να υποσκαφθεί η κοινή μας ευημερία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στην Αρκτική, η κα. Κάλλας τόνισε πως είναι ένα νέο μέτωπο για το γεωστρατηγικό ανταγωνισμό. «Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί και η Κίνα και η Ρωσία θα συνεχίσουν να επιμένουν για να αυξάνουν την παρουσία τους», δήλωσε. Συνεχίζοντας σημείωσε πως για χρόνια η Ρωσία επενδύει σε στρατιωτικές υποδομές στον Βορρά και η Κίνα επεκτείνει τα δικά της αρκτικά σκάφη. Τόνισε ότι για την ασφάλεια της Γροιλανδίας, το ΝΑΤΟ μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε ανησυχία.

Κάνοντας λόγο για την κλιματική αλλαγή, τόνισε πως τροποποιεί την Αρκτική πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο σημείο στον πλανήτη. «Τα παγόβουνα λιώνουν, οι πάγοι λιώνουν και υπάρχουν καινούριες οικονομικές ευκαιρίες, αλλά και κίνδυνοι», συμπλήρωσε.

«Η απάντησή μας πρέπει να είναι ρεαλιστική»

Η κα. Κάλλας τόνισε πως «η απάντησή μας πρέπει να είναι ρεαλιστική, πραγματιστική και με αρχές, προσθέτοντας πως πρέπει να καθοδηγείται από το διεθνές δίκαιο. Καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να κατέχει την επικράτεια μιας άλλης. Στην προσπάθεια αυτή, είμαστε στο πλευρό της κυριαρχίας και στο βασίλειο της Δανίας», κατέληξε.

Από την πλευρά τους, οι ευρωβουλευτές, στην πλειονότητά τους, καταδίκασαν τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το ζήτημα της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι πλήττουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη σταθερότητα, ενώ επανέλαβαν τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

