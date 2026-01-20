Νέα συμφωνία εκεχειρίας με τους Κούρδους ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Συρίας

Η συριακή προεδρία ανακοίνωσε απόψε ότι κατέληξε σε «συμφωνία» με τους Κούρδους για την τύχη του προπυργίου τους, της Χασάκα, διαβεβαιώνοντας ότι ο στρατός δεν θα μπει στις κουρδικές κοινότητες αυτής της επαρχίας.

Η Δαμασκός διευκρίνισε ότι οι Κούρδοι έχουν στη διάθεσή τους «τέσσερις ημέρες», αρχής γενομένης από απόψε το βράδυ, για να προτείνουν ένα σχέδιο «ειρηνικής ενσωμάτωσης» της επαρχίας Χασάκα στο συριακό κράτος.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο στρατός δεν θα μπει στις πόλεις Χασάκα και Καμισλί, εφόσον υπάρξει συμφωνία. Ο επικεφαλής των SDF, Μαζλούμ Άμπντι θα προτείνει κάποιον υποψήφιο της οργάνωσης αυτής για να αναλάβει υφυπουργός στο υπουργείο Άμυνας.

Αμέσως μετά, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κηρύσσει τετραήμερη κατάπαυση του πυρός με τους Κούρδους στη βόρεια Συρία, από τις 20.00 απόψε, τηρώντας «τη συμφωνία μεταξύ του συριακού κράτους και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)», των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι.

Ο Άμπντι είπε ότι οι SDF έχουν υποχωρήσει στις περιοχές όπου οι Κούρδοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού και η προστασία τους συνιστά «κόκκινη γραμμή». Υποστήριξε επίσης ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στην επαρχία Χασάκα και το Κομπάνι. Ωστόσο, οι SDF λένε ότι δεσμεύονται από τη συμφωνία εκεχειρίας, αρκεί να μην δεχτούν νέες επιθέσεις.

Η Δαμασκός θα αναλάβει την ασφάλεια των φυλακών, λέει ο Αμερικανός απεσταλμένος

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, διαβεβαίωσε ότι η συριακή κυβέρνηση είναι «έτοιμη» να αναλάβει την ασφάλεια των φυλακών όπου κρατούνται οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους και των καταυλισμών όπου στεγάζονται μέλη των οικογενειών τους.

Ο Μπάρακ σημείωσε ότι «η καλύτερη ευκαιρία για τους Κούρδους» είναι υπό τη νέα κυβέρνηση του Άχμαντ αλ Σάρα. Εξήγησε ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται να διατηρήσουν μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία στη Συρία και ότι ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκαν οι SDF, ως αιχμή του δόρατος κατά του Ισλαμικού Κράτους, δεν υφίσταται πλέον.

