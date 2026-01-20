Αντιδρούν οι Τ/κ συγγενείς των μαθητών θυμάτων στο Αντίγιαμαν - Ελεύθεροι και οι έξι, παρά τις καταδίκες

Όλοι οι ύποπτοι στην υπόθεση της κατάρρευσης του ξενοδοχείου Isias στο Αντίγιαμαν της Τουρκίας στον μεγάλο σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2023, είναι ελεύθεροι παρά το γεγονός ότι οι τρεις από τους έξι καταδικάστηκαν για αμέλεια σε 10 χρόνια φυλάκισης, όμως τα εντάλματα σύλληψής τους απορρίφθηκαν.

Η χθεσινή απόφαση του Κακουργιοδικείου στο Αντίγιαμαν προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγγενών των T/κ θυμάτων της μαθητικής ομάδας βόλεϊ από την Αμμόχωστο που είναι μεταξύ των 72 θυμάτων από την κατάρρευση του κτιρίου στο οποίο έγιναν παράνομα και παράτυπα προσθήκες ορόφων και αποκοπή δοκών.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον Οσμάν Μπουλούτ, τότε Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τον Έλεγχο Έργων στις Άδειες Οικοδομής, τον Μπιλάλ Μπαλτζί, Προϊστάμενο του Γραφείου Αδειών, και τον Μεχμέτ Σαλίχ Αλκαϊς, Διευθυντή Σχεδιασμού/Έργων/Ζωνοταξίας, σε 10 χρόνια φυλάκιση, αλλά απέρριψε το αίτημα σύλληψής τους. Για τους 3 θα συνεχιστούν οι όροι δικαστικού ελέγχου και επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία.

Από την άλλη, οι μόνιμοι υπάλληλοι Αμπντουραχμάν Καρασλάν, και Φαζίλ Καρακούς που ήταν και τεχνικός στο γραφείο αδειών, όπως και ο Γιουσούφ Γκιούλ, Διευθυντής Ζωνοταξίας για την άδεια του 1993, αθωώθηκαν.

Ο Χασάν Εσένταγλι, πρόεδρος του τ/κ δικηγορικού συλλόγου δήλωσε μετά την απόφαση ότι οι ύποπτοι καταδικάστηκαν για αμέλεια σε 10 χρόνια φυλάκισης και το σκεπτικό πίσω από την απόφαση δεν δημοσιοποιήθηκε, προσθέτοντας ότι κανείς δεν κρατείται αυτήν τη στιγμή σε σχέση με την υπόθεση ενώ τα αιτήματα για εντάλματα σύλληψης έχουν απορριφθεί. Είπε ότι θα ασκηθεί έφεση, και η διαδικασία θα συνεχιστεί στο Γκαζιαντέπ και την Άγκυρα.

Οι δικηγόροι των 72 θυμάτων και των 10 τραυματιών ζήτησαν όπως οι ύποπτοι καταδικασθούν για συνειδητή αμέλεια και πιθανή πρόθεση αφού το ξενοδοχείο είχε παράνομα λάβει άδειες και υπογραφές για ανέγερση επιπλέον ορόφων και αποκοπή δοκών όπως κι άλλες παρατυπίες.

«Το κομμάτι της διαδικασίας στο Αντίγιαμαν ολοκληρώθηκε, αλλά η επιδίωξη της δικαιοσύνης όχι. Θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε σε αυτό το επώδυνο μονοπάτι μαζί με τις οικογένειες. Το Isias είναι ο κοινός μας σκοπός...» έγραψε σε ανάρτησή του χθες βράδυ ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ