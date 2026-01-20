ΕΤΑΠ: Συνάντηση με την Επ.Περιβάλλοντος για ένταξη περιοχής της Πάφου στο παγκόσμιο δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας UNESCO.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) και άλλοι φορείς έχουν ενημερωθεί σήμερα επισήμως απο την Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, κα Αντωνία Θεοδοσίου για το έργο και την πρόοδο της διαδικασίας που αφορά την υπογραφή συμβολαίου με ανάδοχη εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ετοιμασία του φακέλου συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής για ένταξη στο Δίκτυο UNESCO Biosphere Reserves.

Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί ένα ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κατάθεσης αίτησης/φακέλου, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της Πάφου ( 32 Κοινότητες) ως περιοχής που συνδυάζει την προστασία της φυσικής κληρονομιάς, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Η ΕΤΑΠ Πάφου χαιρετίζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη και δηλώνει τη διαθεσιμότητά της να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με τεχνογνωσία, δεδομένα και υποστηρικτικό υλικό που αφορούν τον τουρισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.

Η προοπτική ένταξης κοινοτήτων της Πάφου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας UNESCO ενισχύει τη διεθνή εικόνα της περιοχής, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ποιοτικό και υπεύθυνο τουρισμό και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική κατεύθυνση για πράσινη μετάβαση, ανθεκτικότητα και ισόρροπη ανάπτυξη.

Η ΕΤΑΠ Πάφου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας και να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Πάφου.