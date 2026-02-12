Επιβεβαιώνει η Κομισιόν την έρευνα της EPPO: Πώς εμπλέκεται ο Γιοχάνες Χαν στην πώληση 23 κτιρίων ύψους 900 εκατ. ευρώ

Γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ερευνήθηκαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) σε σχέση με την πώληση 23 κτιρίων της Κομισιόν στο Βελγικό Κράτος το 2024, επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος της.

Είχε κληθεί να επιβεβαιώσει ή όχι το θέμα μετά από διεθνή δημοσιεύματα για έρευνα για πιθανές ατασθαλίες κατά την πώληση ακινήτων στο βελγικό κράτος.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απάντησε σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το θέμα ότι «γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την πώληση 23 κτιρίων της Επιτροπής στο Βελγικό Κράτος το 2024».

Πρόσθεσε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για διαφάνεια και λογοδοσία και θα συνεργαστεί πλήρως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις αρμόδιες βελγικές αρχές για το θέμα αυτό, παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια που απαιτείται για να διασφαλιστεί μια διεξοδική και ανεξάρτητη έρευνα επί του θέματος».

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η πώληση των κτιρίων ακολούθησε τις καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία διεξήχθη με συμβατό τρόπο», ανέφερε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει περαιτέρω, δεδομένου του συνεχιζόμενου χαρακτήρα της έρευνας.

Από πλευράς της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι πραγματοποιεί «συλλογή ενδείξεων και αποδεικτικών στοιχείων» στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας.

Με την αλλαγή που προκάλεσε η ανάπτυξη της τηλεργασίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς μετά την πανδημία του COVID-19, η Κομισιόν είχε ανακοινώσει το 2024 την πρόθεσή της να μειώσει έως το 2030 περίπου το 25% της επιφάνειας των γραφείων της. Σε αυτό το πλαίσιο είχε επιτευχθεί συμφωνία για πώληση 23 κτιρίων στο βελγικό κράτος, τα οποία προορίζονταν για κατοικίες, επιχειρήσεις ή εμπορικούς χώρους, με το ποσό να είχε τότε εκτιμηθεί στα €900 εκατ., και το συγκεκριμένο σχέδιο να ανταποκρίνεται επίσης στην επιθυμία των βελγικών αρχών να μετασχηματιστεί η ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών.

Στις 29 Απριλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το βελγικό κράτος είχαν ανακοινώσει από κοινού την «ολοκλήρωση μιας συμφωνίας», βάσει της οποίας η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων (SFPIM), ο οικονομικός βραχίονας του ομοσπονδιακού κράτους, θα γινόταν ιδιοκτήτης των κτιρίων, προτού τα παραχωρήσει με τη σειρά της σε προγραμματιστές.

Γιοχάνες Χαν: Αφορά τη θητεία του ως Επίτροπος προϋπολογισμού

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής, ενώ ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2024. Μετά το τέλος της θητείας του, διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ