Επιβεβαίωση «Π»: Ο Γιοχάνες Χαν απεσταλμένος της Προεδρίας της ΕΕ για το κυπριακό - Ποιοί οι όροι εντολής του

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ειδικό απεσταλμένο για την Κύπρο, τον Γιοχάνες Χαν, αναφέρει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας έτσι την είδηση που μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το Politis.com.cy.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει ανακοίνωση που εκδόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, αποφάσισε να ορίσει τον Γιοχάνες Χαν, πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, ως Ειδικό Απεσταλμένο για την Κύπρο. Υπό αυτή την ιδιότητα, θα αναφέρεται στην Πρόεδρο von der Leyen και θα συμβάλει στη διαδικασία διευθέτησης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σε στενή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «ο ορισμός αυτός υπογραμμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου, με στόχο τη διασφάλιση μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής διευθέτησης σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ». Επιπλέον ο «Ειδικός Απεσταλμένος θα συνεργαστεί με όλους τους σχετικούς φορείς και συνομιλητές για να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική και βιώσιμη λύση, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Ο Γιοχάνες Χαν διετέλεσε τρεις συνεχόμενες θητείες Ευρωπαίου Επιτρόπου: για την Περιφερειακή Πολιτική (2010-2014), για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση (2014-2019) και για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση (2019-2024). Πριν από το έργο του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν υπουργός Επιστημών και Έρευνας της Αυστρίας από το 2007 έως το 2010 και μέλος της περιφερειακής κυβέρνησης της Βιέννης για τέσσερα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αποκάλυψε τις προηγούμενες ημέρες η Εφημερίδα «Πολίτης», η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα βρεθεί στην Κύπρο περί τα τέλη Μαΐου. Η κα Ολγκίν άρχισε επίσημα την αποστολή της, την Δευτέρα, 12 Μαΐου.

Ικανοποίηση και ευχαριστίες Χριστοδουλίδη

Ο διορισμός Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό δεν είναι μια τυπική απόφαση. Είναι αποτέλεσμα επιμονής, συνέπειας και στοχευμένης στρατηγικής για να ενισχυθεί, έμπρακτα, η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Η σημερινή εξέλιξη, προστίθεται, «είναι συνέχεια και αποτέλεσμα μιας συντονισμένης διπλωματικής πορείας που αποτυπώθηκε με σαφήνεια στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2023 και του Απριλίου 2024 , καθώς και στην κοινή επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον Μάρτιο 2025».

Thank you President @vonderleyen for your leadership. The appointment of Johannes Hahn as your Special Envoy to support UN led efforts to reunify Cyprus, in line with UNSCRs and EU law, is tangible proof that the EU stands firmly and resolutely with Cyprus and its people, 🇪🇺🇨🇾 pic.twitter.com/vcgRv8U43z