Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων 900 εκατ. ευρώ

Έφοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο έρευνας που εξετάζει πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων, πραγματοποίησε η βελγική αστυνομία σύμφωνα με τους Financial Times.

Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση, το πρωί της Πέμπτης (12/2) πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος προϋπολογισμού.

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής, ενώ ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2024. Μετά το τέλος της θητείας του, διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτήρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, (SFPIM), έναντι 900 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Εκείνη την εποχή, η επιτροπή δήλωσε ότι η πώληση υποβλήθηκε σε διαγωνισμό σύμφωνα με τον χρηματοπιστωτικό κανονισμό της ΕΕ.

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας», δήλωσε εκπρόσωπος της EPPO.

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να μοιραστούμε σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις τρέχουσες διαδικασίες και την έκβασή τους».

