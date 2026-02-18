Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συνάντηση ε/κ-τ/κ κομμάτων με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ στο Λήδρα Πάλας για το Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην ουδέτερη ζώνη, η διατήρηση της σταθερότητας και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης - Επόμενη συνάντηση στις 26 Μαρτίου 2026.

Οι ηγέτες ή και εκπρόσωποι των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων είχαν σήμερα συζήτηση στο Λήδρα Πάλας για την τρέχουσα κατάσταση στο Κυπριακό με τον Khassim Diagne, Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στο πλαίσιο της διακοινοτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Diagne ενημέρωσε τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ειρηνευτική αποστολή στην ουδέτερη ζώνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή, της αποφυγής ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το στρατιωτικό status quo και της προώθησης ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τον πολιτικό διάλογο.

Προστίθεται ότι επανέλαβε τη συνεχή δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών προς την υποστήριξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς λύσης του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η επόμενη συνάντηση των ηγετών και των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2026 με το Κόμμα Νέα Κύπρος ως οικοδεσπότη, καταλήγει το ανακοινωθέν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΟΜΜΑΤΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙΟΥΝΦΙΚΥΠΜΟΕΣΥΝΑΝΤΗΣΗΚΑΣΙΜ ΝΤΙΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα