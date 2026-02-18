Βλέπει τόνωση της οικονομίας μέσω της νέας στεγαστικής πολιτικής το ΚΕΒΕ

Την εκτίμηση ότι η νέα στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης μπορεί να ενισχύσει την οικονομία, δίνοντας ώθηση στην οικοδομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, στον κλάδο ακινήτων και στις κατασκευές, διατύπωσε την Τρίτη το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΕΒΕ χαιρετίζει τη σημερινή εξαγγελία της Κυβέρνησης για τη νέα στεγαστική πολιτική, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία που στοχεύει να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε ένα από τα πιο κρίσιμα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και σημειώνοντας παράλληλα ότι τα μέτρα αυτά αναμένεται να συμβάλουν και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προσθέτει ότι οι νέες πρόνοιες και τα αναθεωρημένα κριτήρια δημιουργούν προϋποθέσεις για ευρύτερη πρόσβαση στη στέγη, ενώ, όπως αναφέρει, ενισχύεται ταυτόχρονα και η σταθερότητα της οικονομίας.

Το Επιμελητήριο δηλώνει ότι στηρίζει πολιτικές που προάγουν την ανάπτυξη και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας «πραγματικές προοπτικές» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την κυπριακή οικονομία συνολικά. Παράλληλα, ως θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας, αναφέρει ότι παραμένει έτοιμο για εποικοδομητικό διάλογο και συμβολή στην περαιτέρω ενίσχυση του.

Πηγή: ΚΥΠΕ