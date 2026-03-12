Γιατί ο πόλεμος μετατρέπει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν σε στρατιωτική χούντα

Κομισιόν: Κλείνει η υπόθεση για τα «χρυσά διαβατήρια» της Κύπρου - «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν πωλείται»

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Κύπρος αντιμετώπισε τις ανησυχίες της ΕΕ, οδηγώντας στο κλείσιμο της υπόθεσης τον Μάρτιο του 2026

Η Κύπρος αντιμετώπισε τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, επομένως η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση στις 11 Μαρτίου 2026, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα δικαιοσύνης, Μάρκους Λάμερτ, αναφερόμενος στη λήξη της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με το Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο κ. Λάμερτ επεσήμανε πως « η θέση της Επιτροπής ήταν πολύ σαφής από την αρχή, τέτοια προγράμματα παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν πωλείται».

«Έτσι, τον Οκτώβριο του 2020, η Κύπρος ανέστειλε τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, αλλά χωρίς να καταργήσει τον νόμο και γι' αυτό ξεκινήσαμε μια διαδικασία επί παραβάσει. Η Κύπρος, εν τω μεταξύ, ολοκλήρωσε την επεξεργασία των υπολοίπων εκκρεμών αιτήσεων το 2021, οδηγώντας το πρόγραμμα ουσιαστικά στο τέλος του,» σημείωσε.

Πρόσθεσε πως «η Κύπρος κατάργησε τη νομική βάση του προγράμματός της με ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου 2025. Και με αυτόν τον τρόπο, η Κύπρος, πράγματι, αντιμετώπισε τις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή, επομένως η Επιτροπή αποφάσισε στη συνέχεια να κλείσει την υπόθεση στις 11 Μαρτίου 2026», ανέφερε.

