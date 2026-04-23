Σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ - Προειδοποίηση συντεχνιών για νέες κινητοποιήσεις

Σε 24ωρη στάση εργασίας κατέρχονται σήμερα Πέμπτη, 23 Απριλίου, οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ, εντείνοντας και την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, στον απόηχο της συνάντησης που είχαν οι συντεχνίες με τον υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό, την οποία χαρακτήρισαν «πέραν των προσδοκιών απογοητευτική».

Ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ-ΟΗΟ-ΣΕΚ, Κυριάκος Ταφούνας, δεν απέκλεισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. «Αυτή τη φορά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις και αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε», είπε.

Οι συντεχνίες κάνουν λόγο για έλλειψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων από πλευράς Πολιτείας, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβαν σαφείς απαντήσεις για τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, εμποδίζουν τον οργανισμό να λειτουργήσει αποτελεσματικά προς όφελος των καταναλωτών. Όπως επισημαίνουν, τα ζητήματα που θέτουν δεν περιορίζονται σε εργασιακά αιτήματα αλλά αφορούν ευρύτερα τη λειτουργία του ενεργειακού τομέα και απαιτούν πολιτικές αποφάσεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός αναγνώρισε ότι τα θέματα που τέθηκαν «δεν είναι παράλογα», τονίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για διαχρονικές στρεβλώσεις στον τομέα της ενέργειας που απαιτούν χρόνο για να επιλυθούν. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι υπάρχουν θεσμικοί περιορισμοί, ιδιαίτερα σε ζητήματα κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού, που δεν επιτρέπουν άμεσες παρεμβάσεις.

Η κινητοποίηση της Πέμπτης αποτελεί την τρίτη κατά σειρά προειδοποιητική στάση εργασίας, μετά από προηγούμενες δίωρες και τρίωρες κινητοποιήσεις, με τις συντεχνίες να αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Για πρώτη φορά αναμένεται να συμμετάσχει και σημαντικό ποσοστό εργαζομένων σε βάρδιες, περιλαμβανομένου προσωπικού στον σταθμό της Δεκέλειας.

Αρμόδιες Αρχές διαβεβαιώνουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη διασφάλιση της ομαλής ηλεκτροδότησης, με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς να αξιολογεί τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, το ενδεχόμενο επιπτώσεων στο σύστημα παραμένει ανοικτό, εν μέσω μιας κρίσιμης περιόδου για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.