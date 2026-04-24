The Art of INVESTMENT OPPORTUNITIES: Προνομιακό Τουριστικό Τεμάχιο για Ανάπτυξη στους Σοφτάδες

Μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία σας περιμένει στους Σοφτάδες, προσφέροντας έναν σπάνιο συνδυασμό μεγάλων αναπτυξιακών δυνατοτήτων, εγγύτητας στη θάλασσα και σε ανέσεις. Το τουριστικό τεμάχιο βρίσκεται μόλις 250 μέτρα από την ακτογραμμή και απολαμβάνει ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, αφού η πρόσοψη του εφάπτεται σε κυβερνητική γη, διασφαλίζοντας μακροχρόνια ιδιωτικότητα.

Τιμή πώλησης: € 1,950,000 (Αρ. Αναφοράς: 9710)

Στρατηγική Τοποθεσία

Το ακίνητο απέχει μόλις 6 χλμ. από το κέντρο του Μαζωτού, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ανέσεις, διατηρώντας παράλληλα την ηρεμία της παραθαλάσσιας ζωής.

Βρίσκεται σε ιδανικό σημείο, στο μέσο της διαδρομής μεταξύ της Λάρνακας και του γραφικού παραθαλάσσιου χωριού Ζύγι, με πρόσβαση και προς τις δύο κατευθύνσεις σε μόλις 25 λεπτά οδήγησης.

Επιπλέον, το τεμάχιο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, προσφέροντας άμεση και εύκολη σύνδεση με το εξωτερικό — στοιχείο καθοριστικής σημασίας για κάθε είδους τουριστική ανάπτυξη.

Ισχυρό Πλεονέκτημα Αναψυχής & Ποιότητας Ζωής

Η περιοχή προσφέρει πληθώρα επιλογών αναψυχής και δραστηριοτήτων:

Μόλις 8 λεπτά από εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες

Μόλις 5 λεπτά από το Camel Park, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή οικογενειακό προορισμό

Κοντά σε παραλίες και φυσικά τοπία

Ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, ανέσεων και χαλάρωσης δημιουργεί τις ιδανικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη τουριστική ανάπτυξη.

Μεγάλη Αναπτυξιακή Δυναμική

Με συνολική έκταση 16,467 τ.μ., το ακίνητο προσφέρει τη δυνατότητα μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης. Πιθανές επιλογές αξιοποίησης περιλαμβάνουν:

Συγκρότημα τουριστικών διαμερισμάτων

Πολυτελείς παραθαλάσσιες βίλες

Μεζονέτες

Boutique ξενοδοχείο

Τουριστικό θέρετρο

Το μέγεθος και η διαμόρφωση του τεμαχίου επιτρέπουν τη δημιουργία ενός εμβληματικού έργου που θα αξιοποιεί στο έπακρο τη θέα στη θάλασσα, την ιδιωτικότητα και τις παροχές τύπου resort.

Ιδανική Επενδυτική Ευκαιρία

Με την Κύπρο να συνεχίζει να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον στον τομέα του τουρισμού και της αναψυχής, το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί στρατηγική επιλογή για επενδυτές και κατασκευαστικές εταιρίες με όραμα. Η παραθαλάσσια τοποθεσία, η εφαπτόμενη πρόσοψη με κρατική γη, η εγγύτητα σε ανέσεις και ελκυστικούς προορισμούς καθώς και η εξαιρετική προσβασιμότητα το καθιστούν ιδανικό για μια υψηλών προδιαγραφών τουριστική ανάπτυξη.

Μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης προνομιακής γης σε μία από τις πιο ανερχόμενες και ήσυχες παραθαλάσσιες περιοχές της Κύπρου.

