O Αραγτσί πάει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ – Πιθανές νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με ΗΠΑ

Η ομάδα υλικοτεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των ΗΠΑ βρίσκεται ήδη στην πακιστανική πρωτεύουσα για τις συνομιλίες

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται σήμερα το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ, μαζί με μια μικρή ομάδα αντιπροσώπων και είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, δήλωσε πακιστανική κυβερνητική πηγή.

Η ομάδα υλικοτεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των ΗΠΑ βρίσκεται ήδη στην πακιστανική πρωτεύουσα για τις συνομιλίες, πρόσθεσε η πηγή.

Η τελευταία δεν διευκρίνισε με ποιον έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά δεν είναι σαφές αν ο Αραγτσί και η αντιπροσωπεία του θα συναντηθούν με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

