Πυρκαγιά σε συνεργείο εντός πτηνοτροφικής μονάδας στη Λευκωσία

Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λευκωσία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μεταλλικό υποστατικό, το οποίο χρησιμοποιείτο ως μηχανουργείο/συνεργείο, εντός πτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή μεταξύ Κοκκινοτριμιθιάς και Μάμμαρι.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει πως η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:06, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από Σταθμούς της Λευκωσίας να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 16:23.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξεκίνησε από χώρο αποθήκευσης εξαρτημάτων και επεκτάθηκε στον κύριο χώρο του συνεργείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Στην πυρκαγιά ενεπλάκησαν τέσσερις κύλινδροι με αδρανές αέριο (διοξείδιο του άνθρακα), που έτυχαν ψύξης από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν, επίσης, δύο μηχανοκίνητα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο, καθώς και εξοπλισμός του συνεργείου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ