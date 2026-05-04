Η Εκκλησία της Κύπρου δωρίζει 15 λεωφορεία στην Εθνική Φρουρά για τις μετακινήσεις των οπλιτών

Σύμβαση για την αγορά από την Εκκλησία της Κύπρου 15 λεωφορείων και τη δωρεάν παραχώρησή τους στην Εθνική Φρουρά, για να χρησιμοποιούνται για την ασφαλή μετακίνηση Συμβασιούχων και Κληρωτών Οπλιτών της Εθνικής Φρουράς από και προς τις μονάδες τους, υπογράφηκε τη Δευτέρα μεταξύ της Εκκλησίας της Κύπρου, της Εθνικής Φρουράς και της αναδόχου Εταιρείας.

Την σύμβαση υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Στην τελετή παρευρέθηκε μεταξύ άλλων ο Αρχηγός της ΕΦ, Αντιστράτηγος, Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Σε δηλώσεις κατά την τελετή, που έγινε στην Αρχιεπισκοπή, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος τόνισε ότι η εκκλησία της Κύπρου όσο μπορεί, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, έρχεται αρωγός στις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, ενώ ο Υπουργός Άμυνας υποσχέθηκε στον Αρχιεπίσκοπο ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων «θα κάνουμε τα μέγιστα για να θωρακίσουμε στον πιο μέγιστο βαθμό την αμυντική θωράκιση του τόπου».

Συνεχίζοντας ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είπε ότι «η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα ευλόγησε και ευλογεί αμυντικούς και απελευθερωτικούς αγώνες και εύχεται στον Θεό να δίνει νίκες στον ευσεβή λαό γιατί, δεν διακυβεύεται μόνον η εθνική του υπόσταση, αλλά και η πίστη του όταν υποδουλώνεται σε αλλόφυλους και αλλόθρησκους».

«Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάνουμε και σήμερα αυτή την τελετή για την υπογραφή κάποιας σύμβασης για την αγορά από την εκκλησία της Κύπρου, ύστερα από απόφαση της Ιεράς Συνόδου, κάποιων λεωφορείων και την παραχώρησή τους στην ΕΦ», πρόσθεσε.

«Θα μπορούσαμε να ευχηθούμε να είμαστε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση για να χρηματοδοτήσουμε και άλλες τους ανάγκες, αλλά ό, τι μπορούμε», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι «είναι πασίγνωστες, οι ευαισθησίες που έχει διαχρονικά η Εκκλησία της Κύπρου για τα ζητήματα που άπτονται των εθνικών μας συμφερόντων και πόσο μάλλον ο συγκεκριμένος Αρχιεπίσκοπος», ο οποίος εκπέμπει καθημερινά αγωνία μέσα από το λόγο του για τα εθνικά ζητήματα.

«Στη βάση της προσπάθειας και της εκκλησίας και του Μακαριότατου προσωπικά, θα υπογράψουμε σήμερα μεταξύ της Εκκλησίας της Κύπρου και της ΕΦ και της αναδόχου εταιρείας, μια σύμβαση για αγορά από την εκκλησία 15 λεωφορείων και τη δωρεάν παραχώρησή τους στην ΕΦ για να χρησιμοποιούνται για την ασφαλή μετακίνηση συμβασιούχων και κληρωτών οπλιτών της ΕΦ προς τις μονάδες τους», πρόσθεσε.

Ο κ. Πάλμας ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει στα θέματα που αφορούν την ΕΦ και το Υπουργείο Άμυνας.

Επιπλέον, ο Υπουργός Άμυνας υποσχέθηκε στον Αρχιεπίσκοπο ότι «μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας θα κάνουμε τα μέγιστα για να θωρακίσουμε στον πιο μέγιστο βαθμό την αμυντική θωράκιση του τόπου, όσον υπάρχει κατοχή και όσο τα τουρκικά στρατεύματα βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της πατρίδος μας, και να ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ του τόπου».

Ανταπαντώντας επί της τελευταίας αναφοράς του ΥΠΑΜ, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε: «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία».

Πηγή: ΚΥΠΕ