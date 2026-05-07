Τι υποστηρίζει η Αστυνομία για το περιστατικό πυροβολισμών κοντά στις Κεντρικές Φυλακές

Επεισόδιο με πυροβολισμούς προκλήθηκε στην περιοχή των Κεντρικών Φυλακών, στη Λευκωσία, όταν δεσμοφύλακας χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο κατά άγνωστου προσώπου, που όπως υποστήριξε η Αστυνομία, περιφερόταν ύποπτα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 21:35, όταν αξιωματικός υπηρεσίας που εκτελούσε καθήκοντα φρούρησης, αντιλήφθηκε το άγνωστο πρόσωπο και έριξε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, προειδοποιητικούς πυροβολισμούς με τον υπηρεσιακό οπλισμό του.

Όπως διαφάνηκε από τις έρευνες των Αρχών, πρόκειται για άντρα ηλικίας 23 ετών, υπήκοο τρίτης χώρας, οποίος φέρεται να βρίσκεται παράνομα στη Δημοκρατία. Ο 23χρονος ανέφερε ότι επιθυμεί να αιτηθεί πολιτικού ασύλου και μεταφέρθηκε σε κέντρο φιλοξενίας.