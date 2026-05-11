Χανταϊός: Νέα κρούσματα μετά την εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου

Άγριος ξυλοδαρμός 20χρονου στη Λεμεσό - Τρεις συλλήψεις για επίθεση τα ξημερώματα

Το θύμα υπέστη θλάσεις πνεύμονα και τραύματα στην κοιλιακή χώρα - Χειροπέδες σε 20χρονο, 22χρονο και 24χρονο

Στη σύλληψη τριών προσώπων ηλικίας 20, 22 και 24 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, κατοχής επιθετικού οργάνου και τραυματισμού.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε 20χρονος, γύρω στη 1 τα ξημερώματα χθες, ενώ περπατούσε στη Λεμεσό, όχημα σταμάτησε δίπλα του και τρία πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτό αποβιβάστηκαν και του επιτέθηκαν, πριν εγκαταλείψουν τη σκηνή.

Ο 20χρονος μετέβη αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού με ασθενοφόρο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη θλάσεις πνεύμονα και θλαστικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία έτυχαν συρραφής. Κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται εκτός κινδύνου.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον των τριών υπόπτων, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

