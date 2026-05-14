Ανατροπή στη δίκη για τον Ληστόβουνο: Κατηγορούμενος θα καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του συνεργού του

Νέα τροπή πήρε η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης της διπλής δολοφονίας του Ανδρέα Κουζούπη και του 38χρονου Σλοβάκου David Chmelar. Συγκεκριμένα χθες, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων αποφάσισε ξαφνικά όπως αλλάξει απόφαση και παραδεχθεί τις κατηγορίες. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί νεκροί και απανθρακωμένοι στις 30 Ιουλίου 2024, σε απομακρυσμένο χωματόδρομο στην περιοχή Ληστόβουνος της επαρχίας Λεμεσού, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από την αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης του δεύτερου κατηγορουμένου, ο οποίος μέχρι πρότινος υποστήριζε ότι ήταν απλώς παρών στη σκηνή του εγκλήματος και δεν είχε καμία εμπλοκή στη δολοφονία. Ωστόσο, ενώ η υπόθεση βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο με δέκα μάρτυρες κατηγορίας να έχουν καταθέσει, ο ίδιος αποφάσισε να παραδεχθεί τις δύο κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης που αντιμετωπίζει.

Η υπεράσπισή του ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με την κατηγορούσα Αρχή και να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του πρώτου κατηγορουμένου. Το δικαστήριο έκανε αποδεκτό το αίτημα αλλαγής απάντησης, ενώ ο ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Αριστείδης προχώρησε εκ νέου στην ανάγνωση των κατηγοριών, τις οποίες ο δεύτερος κατηγορούμενος παραδέχθηκε επίσημα.

Η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε χρόνο ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο και πώς θα αξιοποιηθεί η μαρτυρία του στη συνέχεια της δίκης. Σε περίπτωση που καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας, αναμένεται να του επιβληθεί ποινή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον συγκατηγορούμενό του, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για τις 29 Ιουνίου 2026, ενώ έντονη ήταν η αντίδραση συγγενών των κατηγορουμένων μετά το πέρας της διαδικασίας.