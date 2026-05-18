Γνωρίστε τους υποψηφίους του Πράσινου Κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας:

Κυριάκος Αντρέου

Ο Κυριάκος Αντρέου είναι Πρόεδρος του Πράσινου Κόμματος Κύπρου και ένας άνθρωπος με μακρά και ουσιαστική δράση στον χώρο του περιβάλλοντος και της κοινωνικής παρέμβασης.

Διαθέτει άδεια εργολάβου οικοδομών αλλά δραστηριοποιείται ως μελισσοκόμος, διατηρώντας άμεση σχέση με τη γη και την παραγωγή. Η καθημερινή του επαφή με τη φύση και την εργασία στο πεδίο διαμόρφωσε μια βαθιά κατανόηση των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

Το 2000 ίδρυσε την περιβαλλοντική οργάνωση Πράσινη Ασπίδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης στην κυπριακή κοινωνία. Παράλληλα, υπήρξε εκδότης της περιβαλλοντικής εφημερίδας Πράσινη Ασπίδα για 22 χρόνια, μέχρι το 2022, ενώ σήμερα είναι διευθυντής του ενημερωτικού μέσου Green Press Cyprus Νews, συνεχίζοντας να παρεμβαίνει ενεργά στον δημόσιο διάλογο.

Η πορεία του χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, συνέπεια και διαρκή παρουσία στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς αγώνες της χώρας.

Πολιτικό όραμα

Πιστεύει σε μια Κύπρο που σέβεται τη γη της και επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Ως Πρόεδρος του Πράσινου Κόμματος, επιδιώκει:

τη σύνδεση της περιβαλλοντικής πολιτικής με την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και της τοπικής ανάπτυξης, τη δημιουργία πολιτικών που προστατεύουν το περιβάλλον χωρίς να επιβαρύνουν άδικα τον πολίτη.

Παράλληλα, δίνει έμφαση στη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την ανάγκη για μια πολιτική που επιστρέφει αξία στην κοινωνία.

Δεν προέρχεται από τα παραδοσιακά πολιτικά γραφεία. Προέρχεται από τη γη, την εργασία και την κοινωνική δράση.

Στόχος του είναι μια Κύπρος πιο δίκαιη, πιο βιώσιμη και πιο ανθρώπινη για όλους.

Αχιλλέως Μάριος

Επιχειρηματίας (Solution Copy center)

Θεοδοσιάδου Μαρία

Γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι απόφοιτος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Θεωρίες της Παιδείας και τα Αναλυτικά Προγράμματα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εργάζεται ως δασκάλα στη δημόσια εκπαίδευση από το 1997, ενώ για σειρά ετών δίδαξε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, επιμορφώνοντας εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη διδασκαλία.

Είναι μητέρα τριών κοριτσιών και μονογονιός.

Το 2017 εντάχθηκε στην περιβαλλοντική οργάνωση Πράσινη Ασπίδα και το 2018 εκλέχθηκε αντιπρόεδρος. Στο πλαίσιο της δράσης της, συνέβαλε στη διοργάνωση συνεδρίων, φεστιβάλ περιβάλλοντος και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά και οικογένειες.

Το 2019 συμμετείχε στη δημιουργία της πρωτοβουλίας “You Reforest Cyprus”, ενός εθελοντικού φυτωρίου παραγωγής δενδρυλλίων, μέσω του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί δεντροφυτεύσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, ξεπερνώντας τις 80.000 φυτεύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις πυρόπληκτες περιοχές.

Διεκδικεί την εκλογή της στη Βουλή με στόχο την ανάδειξη των ζητημάτων περιβάλλοντος σε άμεση σύνδεση με την οικονομία και την εκπαίδευση. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της είναι η δημιουργία Πράσινου Ταμείου από έσοδα που σχετίζονται με τους ρύπους, η προώθηση μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση με στόχο τη μείωση του άγχους των μαθητών και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, καθώς και η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων με κίνητρα στους πολίτες για ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Στόχος της είναι μια πιο βιώσιμη και δίκαιη Κύπρος για τις επόμενες γενιές.

Καλάλη Δάτης

Ο Δάτης Καλάλη, 23 ετών, υποβάλλει υποψηφιότητα για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 στη Λευκωσία με το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά και τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Με μεταναστευτική καταγωγή, η προσωπική του διαδρομή αποτελεί παράδειγμα επιμονής, πειθαρχίας και αφοσίωσης στην επίτευξη στόχων.

Το 2018, σε αναγνώριση των διακρίσεών του σε εθνικές και διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες, εκπροσωπώντας την Κύπρο, του παραχωρήθηκε τιμητικά η κυπριακή υπηκοότητα. Σήμερα είναι φοιτητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Με ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο και πρακτική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων, επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και δίκαιης Κύπρου. Οι προτεραιότητές του περιλαμβάνουν την ενίσχυση της συμπερίληψης και της ποικιλομορφίας, την αποτελεσματική ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, την προώθηση της καθαρής ενέργειας, τη στήριξη της ελεύθερης οικονομίας, την αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση της καινοτομίας και της πράσινης ανάπτυξης.

Κουρκουράκης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Κουρκουράκης είναι καθηγητής με πολυδιάστατη επαγγελματική πορεία που συνδυάζει την τεχνολογία με τη γνώση της φύσης και της παραδοσιακής θεραπευτικής.

Μέχρι το 2010 εργάστηκε ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, με εξειδίκευση σε γλώσσες βάσεων δεδομένων και στην ανάπτυξη λογισμικού, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με την εκπαίδευση προσωπικού εταιρειών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Στη συνέχεια, ακολούθησε τον δρόμο της ολιστικής γνώσης, σπουδάζοντας Ολιστική Ενεργειακή Βοτανοθεραπεία. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από την ΑΝΑΔ, με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία.

Για πέντε χρόνια παρακολούθησε μαθήματα βοτανολογίας και βοτανοθεραπείας με την Κυριακή Ζαννέττου Παντελή, ενώ συμμετείχε και στη συγγραφή του βιβλίου «Τα φαρμακευτικά φυτά της Κύπρου».

Έχει διδάξει βοτανολογία και βοτανοθεραπεία σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και στα Ανοικτά Σχολεία των Δήμων Λακατάμιας και Στροβόλου, σε εγκεκριμένα και επιχορηγημένα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

Μέσα από τη δράση του προάγει τη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, τη γνώση της παραδοσιακής κυπριακής χλωρίδας και έναν πιο υγιή και ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Είναι υποψήφιος με το Πράσινο Κόμμα γιατί πιστεύει στη δύναμη της γνώσης, της φύσης και της βιώσιμης ανάπτυξης, ως βασικών πυλώνων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα πιο υγιές μέλλον για την κοινωνία.

Λεβέντη Απολλωνία

Αοιδός – Δημιουργός Παραστατικών Τεχνών

Γεννήθηκε στη Λευκωσία. Από νεαρή ηλικία ακολούθησε σπουδές στην κλασική μουσική, την όπερα και την υποκριτική, διαμορφώνοντας μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική πορεία που εκτείνεται σε διάστημα τριών δεκαετιών.

Η καλλιτεχνική της ταυτότητα βασίζεται στη σύνθεση τριών βασικών εκφραστικών αξόνων: της φωνής, του σώματος και του λόγου. Μέσα από τη συνδυαστική αυτή προσέγγιση, δημιουργεί ολοκληρωμένες παραστάσεις, αναλαμβάνοντας τη συγγραφή, τη δραματουργία, τη σκηνοθεσία και την εκπαίδευση των ερμηνευτών.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως καθηγήτρια φωνητικής στο λυρικό τραγούδι, υποκριτικής και σκηνικής έκφρασης, καθώς και στη μελέτη της σχέσης φωνής και κίνησης. Η προσέγγισή της βασίζεται τόσο σε ακαδημαϊκές μεθόδους όσο και σε φιλοσοφικές αναφορές, με ιδιαίτερη επιρροή από την ποιητική του Αριστοτέλη.

Από το 2019 είναι ιδρύτρια της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Opera Theatre Evolution, η οποία εστιάζει στη γεφύρωση της αρχαίας τραγωδίας με την όπερα, μέσα από την εκπαίδευση λυρικών τραγουδιστών στην υποκριτική και ηθοποιών στο τραγούδι.

Η Απολλωνία Λεβέντη δραστηριοποιείται ως συγγραφέας, δραματουργός και μουσική συνθέτρια, με έργα εμπνευσμένα τόσο από την αρχαία ελληνική γραμματεία όσο και από σύγχρονες θεματικές.

Με την πολυετή της εμπειρία στις τέχνες και την εκπαίδευση, επιδιώκει την είσοδό της στη Βουλή με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του πολιτισμού στην κυπριακή κοινωνία.

Πιστεύει ότι η τέχνη δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασικό πυλώνα παιδείας, κοινωνικής συνοχής και δημιουργικής έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξει τη θεσμική στήριξη των καλλιτεχνών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και τη δημιουργία ευκαιριών για νέους δημιουργούς.

Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και στη διασύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση και την κοινωνία, ώστε η δημιουργικότητα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πολιτών.

Όραμά της είναι μια Κύπρος όπου η τέχνη και ο πολιτισμός αναγνωρίζονται ως δύναμη εξέλιξης, έκφρασης και δημοκρατίας.

Δρ Μακρύς Κώστας

Οδοντίατρος. Γεννήθηκε στον Στρόβολο το 1959 και φοίτησε σε δημόσια σχολεία της Λευκωσίας, αποφοιτώντας από το Λύκειο Κύκκου Αρρένων. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά ως Αξιωματικός στην 33 Μοίρα Καταδρομών.

Σπούδασε Οδοντιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου γνώρισε τη σύζυγό του Σοφία, με την οποία απέκτησαν μία κόρη. Το 1984 ίδρυσαν μαζί οδοντιατρείο στη Λευκωσία, στο οποίο εργάστηκε μέχρι το 2004.

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις ανάγκες και τις προοπτικές της εποχής, προχώρησε στη δημιουργία του πρώτου μεγάλου οδοντιατρικού κέντρου στην Κύπρο, του «Αδαμάντιο Οδοντιατρικό Κέντρο», στο οποίο διετέλεσε διευθυντής μέχρι το 2023. Σήμερα συνεχίζει να εργάζεται ως οδοντίατρος στο κέντρο, μαζί με ομάδα είκοσι δύο συναδέλφων.

Παράλληλα, συνεχίζει την προσωπική και επιστημονική του εξέλιξη, σπουδάζοντας Νομική στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι για πολλά χρόνια ενεργό μέλος της «Πράσινης Ασπίδας» και συνιδρυτής του Πράσινου Κόμματος Κύπρου, με συνεπή παρουσία στους αγώνες για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Είναι υποψήφιος με το Πράσινο Κόμμα γιατί πιστεύει στην ανάγκη για υπεύθυνη πολιτική, που συνδυάζει την πρόοδο με τον σεβασμό στον άνθρωπο, την υγεία και το περιβάλλον, θέτοντας τις βάσεις για ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον.

Μαλέκκος Κώστας

Ο Κώστας Μαλέκκος αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του κυπριακού ποδοσφαίρου, με σημαντική παρουσία στα γήπεδα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Γεννήθηκε στις 9 Απριλίου 1971 στη Λευκωσία. Αγωνίστηκε ως μέσος και ξεχώρισε ως ένας από τους κορυφαίους Κύπριους ποδοσφαιριστές της δεκαετίας του ’90.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Ομόνοια, όπου αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια. Το 1997 αγωνίστηκε ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, αποκτώντας πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες, πριν επιστρέψει στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε επίσης τις φανέλες σημαντικών κυπριακών ομάδων, όπως η ΑΕΛ Λεμεσού, το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλων Λεμεσού, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στην ΠΑΕΕΚ Κερύνειας.

Υπήρξε ενεργό μέλος της Εθνικής Κύπρου, με 44 συμμετοχές και 4 γκολ, εκπροσωπώντας τη χώρα με συνέπεια και ήθος.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε ενεργός στον χώρο του αθλητισμού ως προπονητής. Από το 2012 υπηρετεί ως προπονητής της Εθνικής Παίδων Κύπρου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη των νέων αθλητών και στη διαμόρφωση αξιών όπως η πειθαρχία, η ομαδικότητα και ο σεβασμός.

Μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του στον αθλητισμό, έχει αποκτήσει βαθιά κατανόηση των αναγκών της νέας γενιάς και της σημασίας της σωστής καθοδήγησης.

Είναι υποψήφιος με το Πράσινο Κόμμα γιατί πιστεύει σε μια κοινωνία που επενδύει στους νέους, προάγει τον υγιή τρόπο ζωής και διασφαλίζει ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον για όλους.

Παπαπέτρου Δημήτρης

Κατάγεται από τον κατεχόμενο Καραβά της Κερύνειας, μια ρίζα που καθορίζει τη βαθιά του σύνδεση με την ιστορία, τη μνήμη και τον αγώνα για δικαιοσύνη και επανένωση της πατρίδας μας.

Φοίτησε σε αγγλόφωνο επτατάξιο σχολείο στη Λευκωσία και ακολούθως έλαβε στρατιωτική εκπαίδευση στην Αυλώνα της Ελλάδας. Υπηρέτησε ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός στα Τεθωρακισμένα, απολυθείς με τον βαθμό του Ανθυπίλαρχου. Σπούδασε Business στο Anglia Ruskin University και κατέχει μεταπτυχιακό (MSc) στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ από το University of Leicester στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με περισσότερα από 16 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία της γιόγκα και ως Director της Yoga Europe School, έχει εκπαιδεύσει πάνω από 450 δασκάλους γιόγκα, προωθώντας έναν ολιστικό τρόπο ζωής βασισμένο στη διαύγεια, τη συμπόνια και τη σύνδεση. Η παραμονή του στην Ινδία ενίσχυσε ουσιαστικά τη γνώση και την πρακτική του.

Ζει με σεβασμό προς όλα τα έμβια όντα, ακολουθώντας χορτοφαγικό τρόπο ζωής, στηρίζει φιλοζωικές πρωτοβουλίες και συμμετέχει ενεργά σε δεντροφυτεύσεις και δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας μέσω της «Πράσινης Ασπίδας».

Με οδηγό το τρίπτυχο «Άνθρωπος – Ζώα – Φύση», επιδιώκει να φέρει μια σύγχρονη και ουσιαστική προσέγγιση στην πολιτική, που θέτει στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, τον σεβασμό στη ζωή και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Είναι υποψήφιος με το Πράσινο Κόμμα γιατί πιστεύει ότι η πολιτική μπορεί και πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη φύση, με ευθύνη, συνέπεια και όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον.

Στυλιανού Στέλιος

Προπονητής Ποδοσφαίρου.

Ττάμπατας Βαλάντης

Γεννήθηκε στη Βέροια στις 16 Δεκεμβρίου 1984 και σε ηλικία μόλις τεσσάρων ημερών υιοθετήθηκε από οικογένεια στην Κύπρο. Μεγάλωσε στη Λευκωσία, σε ένα προσφυγικό περιβάλλον που διαμόρφωσε τις αξίες και την κοινωνική του ευαισθησία.

Είναι απόφοιτος ΚΤΕΕ. Ο πατέρας του ήταν ηλεκτρολόγος και από νεαρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τον χώρο της αυτοκίνησης. Το 2012 εκπαιδεύτηκε στην Ιταλία στην εφαρμογή υγραεριοκίνησης στα αυτοκίνητα, μια τεχνολογία που, παρά τις δυνατότητές της, δεν αναπτύχθηκε στην Κύπρο.

Από τις αρχές του 2019 αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματική πορεία και να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία σε επαγγελματικό επίπεδο, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής πιο κοντά στη φύση και την παραγωγή.

Ανησυχεί ιδιαίτερα για τη συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα και θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση και αναβάθμισή του. Παράλληλα, τον απασχολούν ζητήματα ασφάλειας των πολιτών και προστασίας των δασών, τα οποία θεωρεί κρίσιμα για το μέλλον της χώρας.

Χατζηπαύλου Νικόλας

Επιχειρηματίας στον χώρο του θεάματος.

Υποψήφιοι στην επαρχία Αμμοχώστου:

Λοΐζου Μάριος

Από Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου. Τεχνικός ήχου.

Υποψήφιοι στην επαρχία Κερύνειας:

Δρ Αλεξάνδρου Βασιλική

Η Βασιλική Αλεξάνδρου είναι Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου με μακρά πορεία στην εκπαίδευση και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον τομέα της μαθηματικής εκπαίδευσης.

Κατέχει Διδακτορικό (Ph.D.) στη Διδακτική των Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ερευνητικό αντικείμενο την πρώιμη εισαγωγή της άλγεβρας στο δημοτικό σχολείο και την ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας των παιδιών μέσα από διαφορετικές μορφές αναπαράστασης.

Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (Master’s) στη Μαθηματική Εκπαίδευση από το State University of New York (SUNY Cortland), καθώς και Πτυχίου (BSc) στην Εκπαίδευση από το Central Michigan University. Ξεκίνησε την πορεία της στην εκπαίδευση με δίπλωμα δασκάλας από την Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου.

Με πολυετή εμπειρία στη σχολική εκπαίδευση και τη διοίκηση, εργάζεται με αφοσίωση για τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας, την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανθρώπινου σχολείου.

Πιστεύει σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καλλιεργεί όχι μόνο τη γνώση αλλά και τις αξίες του σεβασμού, της συνεργασίας και της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Είναι υποψήφια με το Πράσινο Κόμμα γιατί θεωρεί ότι η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και αποτελούν τη βάση για ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Υποψήφιοι στην επαρχία Πάφου:

Θεοδώρου Θεογνωσία

Ιδιωτική Υπάλληλος