Exit polls στις Βουλευτικές: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι η διενέργεια δημοσκοπήσεων εξόδου (exit poll) έξω από τα εκλογικά κέντρα για σκοπούς πρόβλεψης του τελικού εκλογικού αποτελέσματος την ημέρα των Εκλογών δεν απαγορεύεται από την κείμενη εκλογική νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμά τους θα εκδοθεί και θα ανακοινωθεί οπωσδήποτε και μόνο μετά από την ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών ότι έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία και έχουν κλείσει κανονικά οι κάλπες σε όλα τα εκλογικά κέντρα.

Ως εκ τούτου, πληροφορούνται όσες εταιρείες και τηλεοπτικοί σταθμοί προτίθενται να διενεργήσουν τέτοιες δημοσκοπήσεις ότι τυχόν έκδοση και ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοσκόπησης πριν από το κλείσιμο των καλπών, ενδεχομένως να έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη των διευθυντών τους για παράβαση των σχετικών διατάξεων του Νόμου, λόγω απρεπούς και παράνομης επίδρασης και/ή επηρεασμό των εκλογέων.

Διευκρινίζεται ότι κάθε πρόσωπο που προσπαθεί να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα, ή να εξαναγκάσει τους εκλογείς να ψηφίσουν ή να απόσχουν από του να ψηφίσουν, ή όποιο πρόσωπο προσπαθεί με δόλια τεχνάσματα να παρεμποδίσει την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς, ή παραπλανεί με διάφορες προφάσεις τους εκλογείς, διαπράττει το σοβαρό εκλογικό αδίκημα της παράνομης επίδρασης και επηρεασμού των εκλογέων.

Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου, οι υπεύθυνοι διενέργειας δημοσιοποιήσεων εξόδου (exit poll) μπορεί να κατηγορηθούν ότι παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας ή ότι παρεμποδίζουν την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων ή ότι εξαναγκάζουν, παραπλανούν ή επιδρούν παράνομα, με σκοπό τον επηρεασμό των εκλογέων, για να δώσουν ή να απόσχουν από του να δώσουν την ψήφο τους, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση καταδίκης, να καταδικασθούν σε πολύμηνη φυλάκιση ή/και σε πρόστιμο.

