Έκρηξη σε περίπτερο στη Λεμεσό: Υπό εξαήμερη κράτηση δύο ύποπτοι

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 44 και 45 ετών, προχώρησαν σήμερα μέλη της Αστυνομίας, σε σχέση με έκρηξη που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα, στην πρόσοψη περιπτέρου στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης έκρηξης στην πρόσοψη περιπτέρου στη Λεμεσό, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 1:00 τα ξημερώματα της 18ης Απριλίου, εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ’ επ’ έκταση δικαστικά εντάλματα σύλληψης, εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 44 και 45 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα τις πρωινές ώρες, μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης τους για περίοδο έξι ημερών.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.  

