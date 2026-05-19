«24 Μαΐου: Η ώρα της ευθύνης και της ιστορικής συνέχειας». Άρθρο Τέως ΠτΔ Νίκου Αναστασιάδη

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός τόπου όπου η ψήφος παύει να είναι μια απλή πολιτική επιλογή και μετατρέπεται σε πράξη ευθύνης απέναντι στην πατρίδα, στην ιστορία και στις επόμενες γενιές. Οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου αποτελούν μια τέτοια στιγμή. Και ιδιαίτερα για τους συναγωνιστές και φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού, το κάλεσμα αυτής της ημέρας ξεπερνά τις συνήθεις κομματικές γραμμές. Είναι ένα κάλεσμα συνείδησης.

Σε κάθε μεγάλη διαδρομή υπάρχουν στιγμές διαφωνιών, πικριών και απογοητεύσεων. Υπήρξαν επιλογές που ίσως χώρισαν δρόμους, αποφάσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις, περίοδοι που δοκίμασαν σχέσεις και αντοχές. Όμως οι μεγάλες παρατάξεις δεν κρίνονται από τις στιγμιαίες διαφωνίες τους. Κρίνονται από την ιστορία τους, τις αξίες τους και την προσφορά τους στην πατρίδα.

Ας αναλογιστούμε τη διαδρομή του Δημοκρατικού Συναγερμού. Της παράταξης που ίδρυσε ο Γλαύκος Κληρίδης με διορατικότητα και θάρρος σε δύσκολες εποχές. Μιας παράταξης που δικαιώθηκε από τον ίδιο τον λαό, όταν της ανέθεσε τη διακυβέρνηση της χώρας την περίοδο 1993-2003 υπό την ηγεσία του Γλαύκου Κληρίδη και αργότερα από το 2013 έως το 2023 υπό την ηγεσία του Νίκου Αναστασιάδη.

Οι δύο αυτές δεκαετίες δεν ήταν απλώς περίοδοι διακυβέρνησης. Ήταν περίοδοι τολμηρών αποφάσεων και ιστορικών επιτευγμάτων. Το όραμα και η αποφασιστικότητα του Γλαύκου Κληρίδη οδήγησαν την Κύπρο στη μεγάλη εθνική επιτυχία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνοντας νέες προοπτικές ασφάλειας και ανάπτυξης για τον τόπο μας. Αργότερα, μέσα στις πλέον αντίξοες συνθήκες, η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη παρέλαβε μια χώρα στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης και την οδήγησε ξανά σε πορεία σταθερότητας, ανάπτυξης και διεθνούς αξιοπιστίας.

Όμως τίποτε από αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη μεγάλη συμβολή του Δημοκρατικού Συναγερμού. Μιας παράταξης που διαχρονικά υπήρξε η πολιτική στέγη των αγωνιστών της ελευθερίας, των αγροτών, των εργατών, των νέων, των ανθρώπων της δημιουργίας, αλλά και των επιχειρηματιών. Γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός πίστεψε και συνεχίζει να πιστεύει στον κοινωνικό φιλελευθερισμό· στην ανάπτυξη που δεν υπηρετεί λίγους αλλά δημιουργεί ευημερία για το σύνολο της κοινωνίας.

Η εκλογική αναμέτρηση της 24ης Μαΐου ίσως είναι από τις κρισιμότερες από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: σταθερότητα με υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις ή αστάθεια που υπόσχονται ο λαϊκισμός ή η βιομηχανία της λάσπης και τα πρόσκαιρα δημιουργήματα του διαδικτύου.

Στις 4 Ιουλίου γιορτάζουμε 50 χρόνια περήφανης παρουσίας, 50 χρόνια δημιουργικής προσφοράς χάρη σ’ όλους εσάς.

Γι’ αυτό και ως ένας των ηγετών, που η δική σας αγάπη και εμπιστοσύνη με καταξίωσε, σας καλώ να αφήσετε πίσω τις πικρίες. Κοιτάξτε μπροστά. Δώστε ξανά τη μάχη για την προκοπή της πατρίδας μας. Μόνο κόμματα με αρχές, ιστορική συνέχεια και διαχρονικές αξίες μπορούν να διασφαλίσουν το μέλλον που αξίζει στα παιδιά και στα εγγόνια μας.

Μην προδώσετε αυτό που εσείς δημιουργήσατε. Στις 24 Μαΐου, ας δώσουμε όλοι το παρών. Για την παράταξη. Για την ιστορία της. Για την Κύπρο μας.

Νίκος Αναστασιάδης

Τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας