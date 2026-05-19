Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

PRIMETIME TECH: Instagram vs Android 17, Huawei προβολείς σε αυτοκίνητα & το foldable iPhone!

Dimitri G

Στο νέο PRIMETIME TECH στον ΠΟΛΙΤΗ 107,6 & 97,6, ο Dimitri G και ο TECHAHOLIC συζητούν για τη μεγάλη αναβάθμιση του Android 17 για Instagram και TikTok creators, τη νέα τεχνολογία προβολέων της Huawei και τις τελευταίες πληροφορίες για το αναδιπλούμενο iPhone της Apple.

Νέο επεισόδιο PRIMETIME TECH στον ΠΟΛΙΤΗ 107,6 & 97,6 με τον Dimitri G και τον Μάριο aka TECHAHOLIC!

Σήμερα συζητάμε:

  • Τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει το Android 17 για Instagram και TikTok creators
  • Γιατί τα Android κινητά αποκτούν επιτέλους καλύτερη ποιότητα κάμερας μέσα από social media apps
  • Τη νέα X-Pixel τεχνολογία της Huawei που μετατρέπει τα φώτα αυτοκινήτου σε projector
  • Το foldable iPhone της Apple και το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει πριν την κυκλοφορία
  • Samsung, Pixel και το μέλλον των foldables

Κάθε Τρίτη απόγευμα ακούτε PRIMETIME TECH στον ΠΟΛΙΤΗ 107,6 & 97,6!

