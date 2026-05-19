Θάνατος ιδρυτή των Mango: Πώς οι Αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του γιου του - Οι συγκρούσεις με τον πατέρα του, οι μαρτυρίες που τον έκαψαν

Στο προσκήνιο επανέρχεται ο θάνατος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, Isak Andic, ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο 2024 πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελώνη.

Αφορμή αποτέλεσε η σύλληψη του μεγαλύτερου γιου του, Jonathan Andic, σήμερα. Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα της καταλανικής αστυνομίας για τις συνθήκες του θανάτου του δισεκατομμυριούχου Andic.

Σύμφωνα με την «El Pais», η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί στο σπίτι όπου διαμένει ο Jonathan, έπειτα από μήνες έντονης φημολογίας σχετικά με το ενδεχόμενο να συλληφθεί ή να κληθεί απευθείας να καταθέσει ενώπιον της δικαστού. Η καταλανική αστυνομία αποφάσισε, τελικά, να προχωρήσει στη σύλληψή του, με μοναδικό σκοπό να τον μεταφέρει στο Μαρτορέλ (Βαρκελώνη) και να τον οδηγήσει ενώπιον της δικαστού, η οποία θα λάβει την κατάθεσή του ως υπόπτου.

Εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας των Mossos d'Esquadra δήλωσε σήμερα το πρωί: «Η υπόθεση καλύπτεται από δικαστικό απόρρητο και προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε τίποτα».

Από την πλευρά της, η οικογένεια Andic ανακοίνωσε ότι ο 45χρονος Jonathan καταθέτει «στο πλαίσιο των ερευνών για το δυστύχημα της 14ης Δεκεμβρίου 2024» ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες επειδή η έρευνα βρίσκεται υπό δικαστικό απόρρητο και ότι η συνεργασία του με τη Δικαιοσύνη «ήταν και θα είναι απόλυτη».

O θάνατος του Isak Andic, η έρευνα και οι αντιφάσεις του γιου του

Ο Isak Andic, Τούρκος μετανάστης που δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ένδυσης στην Ευρώπη, βρισκόταν μαζί με τον γιο του στα σπήλαια του Κολμπατό, στο βουνό Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη, όταν έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 πέφτοντας από ύψος άνω των 100 μέτρων.

Το περιστατικό αρχικά αντιμετωπίστηκε ως δυστύχημα. Ωστόσο, ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 η ισπανική εφημερίδα «El País» είχε αποκαλύψει ότι οι Αρχές διερευνούσαν τον θάνατο ως πιθανή ανθρωποκτονία και ότι ο γιος του, ο οποίος αρχικά θεωρούνταν μάρτυρας, τέθηκε επισήμως υπό δικαστική έρευνα.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της πορείας της έρευνας φαίνεται πως έπαιξαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του γιου του επιχειρηματία, αλλά και οι πληροφορίες για «περίπλοκη» σχέση πατέρα και γιου. Αναφορές υποστήριζαν ότι ο 45χρονος είπε στους αστυνομικούς πως είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σε ένα σημείο ενώ βρισκόταν σε άλλο, ή ότι δεν είχε τραβήξει φωτογραφίες της περιοχής ενώ στην πραγματικότητα είχε.

Ο Jonathan Andic στην κηδεία του πατέρα του στις 16 Δεκεμβρίου του 2024 © Photo by Lorena Sopena/Anadolu via Getty Images

Είναι χαρακτηριστικό ότι η «El Pais» σε δημοσίευμά της έκανε λόγο για ασυνέπειες στις καταθέσεις του Jonathan Andic, γράφοντας: «Μέχρι σήμερα οι ερευνητές δεν έχουν βρει άμεσα, πόσω μάλλον οριστικά, στοιχεία που θα τους επέτρεπαν να συμπεράνουν τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωί στο Μοντσεράτ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των μηνών, έχουν βρει μια σειρά από ενδείξεις που, συνολικά, τους έχουν οδηγήσει να απορρίψουν την ιδέα ενός απλού ατυχήματος και να εξετάσουν την πιθανότητα να επρόκειτο για ανθρωποκτονία. Οι καταθέσεις δύο μαρτύρων ήταν καθοριστικές για αυτή την αλλαγή κατεύθυνσης. Ο ένας είναι ο Jonathan Andic, ένα από τα τρία παιδιά του επιχειρηματία, ο μοναχογιός και ο μόνος που βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του συμβάντος. Οι εξηγήσεις του ήταν ασυνεπείς και ενίσχυσαν τις υποψίες. Όχι μόνο η πρώτη του κατάθεση -που δόθηκε υπό την έντονη συναισθηματική φόρτιση του συμβάντος- ήταν ασυνεπής. Η δεύτερη κατάθεσή του, που δόθηκε αργότερα, όταν ήταν πιο ήρεμος, ήταν επίσης ασυνεπής. Ο μάρτυρας ούτως ή άλλως αντιφάσκει με τον εαυτό του, άφησε κενά στην αφήγησή του και περιέγραψε γεγονότα που ήταν ασυμβίβαστα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας που διεξήγαγε η αστυνομία στο όρος Μοντσεράτ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δεύτερη σχετική μαρτυρία ήταν της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία παίκτριας γκολφ και συντρόφου του επιχειρηματία τα τελευταία χρόνια της ζωής του. «Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, η Κνουθ τόνισε την κακή σχέση μεταξύ πατέρα και γιου», σημείωνε η «El Pais».

Σε ανακοίνωσή της εκείνη την περίοδο, η οικογένεια Ancic ανέφερε ότι δεν θα προχωρήσει σε δημόσια σχόλια σχετικά με τον θάνατο του Isak Andic, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σέβεται τις δικαστικές διαδικασίες και ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αθωότητα του Jonathan Andic θα αποδειχθεί.

Οι πληροφορίες για τις σχέσεις πατέρα-γιου

Σε ρεπορτάζ σήμερα, με αφορμή τη σύλληψη του Jonathan Andic, η «El Pais» αναφέρει ότι η έρευνα κατέδειξε ότι πατέρας και γιος είχαν κατά διαστήματα συγκρουσιακή σχέση, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ρόλο του Jonathan στη διοίκηση της εταιρείας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, o Ιsac Andic τού είχε αναθέσει τη διοίκηση της εταιρείας το 2014, όμως αναγκάστηκε να επιστρέψει έναν χρόνο αργότερα, προκειμένου να σχηματίσει νέα ομάδα και να επαναφέρει την επιχείρηση σε τροχιά ανάπτυξης. Η βιαστική αυτή διαδοχή δεν απέδωσε και, σύμφωνα με πηγές της έρευνας, επιβάρυνε σοβαρά τη σχέση τους.

Η «El Pais» τονίζει, επίσης, ότι οι σχέσεις στην οικογένεια έγιναν ακόμη πιο τεταμένες μετά τον θάνατο του επιχειρηματία καθώς η σύζυγος και τα παιδιά του ενεπλάκησαν σε διαμάχη για την κληρονομιά. Η τελευταία διαθήκη που υπέγραψε ο Andic ενώπιον συμβολαιογράφου, τον Ιούλιο του 2023, προέβλεπε ισότιμη κατανομή της περιουσίας μεταξύ των τριών παιδιών του και περιλάμβανε επίσης επίσης ένα ειδικό κληροδότημα, σύμφωνα με το οποίο συγκεκριμένα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία θα έπρεπε να δοθούν σε ορισμένα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας άφησε στη σύντροφό του πέντε εκατομμύρια ευρώ, ποσό που εκείνη θεώρησε ανεπαρκές και διεκδίκησε 70 εκατομμύρια. Έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις, τα παιδιά και η σύντροφός του κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία, ανεβάζοντας το ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιος ήταν ο Isac Andic

Ο Isac Andic γεννήθηκε το 1953 στην Κωνσταντινούπολη, σε σεφαραδίτικη εβραϊκή οικογένεια, και έφτασε στην Καταλονία σε ηλικία 14 ετών. Τρία χρόνια αργότερα άρχισε να πουλάει ρούχα και υποδήματα σε υπαίθριες αγορές, ενώ στη συνέχεια επέκτεινε την επαγγελματική του δραστηριότητα ανοίγοντας καταστήματα μόδας, θέτοντας τα θεμέλια αυτού που θα εξελισσόταν σε μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία στον ισπανικό κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

Ίδρυσε τη Mango μαζί με τον αδελφό του Ναχμάν το 1984. Μέχρι τον Μάρτιο του 2024 είχε πάνω από 14.000 υπαλλήλους που εργάζονταν σε περισσότερα από 2.700 καταστήματα που λειτουργούσαν σε περισσότερες από 110 χώρες. Το Forbes είχε εκτιμήσει την καθαρή περιουσία του λίγο πριν τον θάνατό του στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον τον πιο πλούσιο άνθρωπο της Καταλονίας και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ισπανίας.

Εκτός από τον Jonathan, είχε επίσης δύο κόρες: την Judith και τη Sarah.

Πηγή: El Pais, Daily Mail, Euronews / iefimerida.gr