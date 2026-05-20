Μήνυμα Αννίτας στη τελική προεκλογική συγκέντρωση ΔΗΣΥ: «Συμμαχία ευθύνης» κόντρα στον λαϊκισμό

Ως τον βασικό πυλώνα πολιτικής σταθερότητας και σοβαρότητας σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό ανέδειξε τον ΔΗΣΥ η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, στην τελική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος. Λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες της 24ης Μαϊου, η κ. Δημητρίου έστειλε ένα πολυεπίπεδο πολιτικό μήνυμα με αποδέκτες τόσο την παραδοσιακή κομματική βάση, όσο και τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.

Ειδικότερα, η κ. Δημητρίου επιχείρησε να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση στα ζητήματα διακυβέρνησης, προβάλλοντας τον ΔΗΣΥ ως τη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί «ασφάλεια στις αλλαγές» και να αποτρέψει, όπως είπε, την επιστροφή σε πολιτικές αστάθειας και πειραματισμών.

Το κυρίαρχο πολιτικό μήνυμα της βραδιάς ήταν ότι οι εκλογές δεν αποτελούν μια απλή μάχη κομματικών ποσοστών, αλλά μια κρίσιμη επιλογή για την πορεία της χώρας.

"Η Κύπρος δεν έχει σήμερα την πολυτέλεια για πειράματα. Δεν έχει την πολυτέλεια να διολισθήσει στο διχασμό, στην τοξικότητα και στον ανέξοδο λαϊκισμό", τόνισε η κα. Δημητρίου.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέδειξε ως κεντρικό διακύβευμα τη λειτουργικότητα της επόμενης Βουλής, προειδοποιώντας ότι η πολιτική αστάθεια θα μπορούσε να πλήξει τη διεθνή αξιοπιστία της Κύπρου, την οικονομία και την ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κα. Δημητρίου επένδυσε ιδιαίτερα στο αφήγημα της «ευθύνης», παρουσιάζοντας τον ΔΗΣΥ ως τη δύναμη της σοβαρότητας απέναντι στον λαϊκισμό, την τοξικότητα και τις εύκολες υποσχέσεις.

"Να διορθώσουμε αδυναμίες, χωρίς να απαξιώσουμε όσα με κόπο κτίσαμε μαζί. Να αλλάξουμε ό,τι μας πληγώνει, χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα. Αυτό είναι το δικό μας καθήκον. Το πατριωτικό μας καθήκον", ανέφερε.

Παράλληλα, έδωσε ισχυρό ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα για την επόμενη ημέρα, φέρνοντας στο προσκήνιο τις παραδοσιακές προτεραιότητες του ΔΗΣΥ, δηλαδή την οικονομική σταθερότητα, τις μεταρρυθμίσεις, την ανταγωνιστικότητα και την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων. Η οικονομία αναδείχθηκε σε βασικό άξονα της παρέμβασής της, με έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης, τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας και τη σύνδεση της ανάπτυξης με την κοινωνική πολιτική.

Ταυτόχρονα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα σύγχρονου μεταρρυθμιστικού προφίλ, δίνοντας έμφαση στην ψηφιοποίηση του κράτους, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μεγάλα στρατηγικά έργα που –όπως υποστήριξε– μπορούν να αναβαθμίσουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και στο Κυπριακό. Η κ. Δημητρίου επανέλαβε τη θέση υπέρ της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίπτοντας κάθε μορφή «κανονικοποίησης της κατοχής». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αποτρεπτικής ισχύος και των διεθνών συμμαχιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, στη δική του ομιλία, υπογράμμισε ότι οι εκλογές που έρχονται είναι κρίσιμες, όχι μόνο για τους πολιτικούς συσχετισμούς ή για την επόμενη ημέρα της Κύπρου, αλλά και γιατί τώρα προστίθεται το μέτωπο του λαϊκισμού που θέλει ξανά να σηκώσει το κεφάλι.

«Όλοι εμείς, όλοι εσείς, θα πρέπει να σηκώσετε ένα τείχος», σημείωσε μεταξύ άλλων, ο κ. Σχοινάς.

Αυτούσια η ομιλία της Αννίτας Δημητρίου

Αγαπητέ φίλε Υπουργέ της ελληνικής κυβέρνησης, Μαργαρίτη Σχοινά

Αγαπητέ τέως Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αγαπητέ τέως Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού

Αγαπητή τέως Επίτροπε της Ευρώπης

Αγαπητοί Αναπληρωτή Πρόεδρε

Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε

Αντιπρόεδροι του Δημοκρατικού Συναγερμού

Φίλε Βουλευτή και Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσο Χατζηβασιλείου

Φίλε Σύμβουλε Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Χρήστο Ζωγράφε

Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας Κύπρου

Αγαπημένοι μας ευρωβουλευτές, Λουκά και Μιχάλη

Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές και βουλεύτριες

Πρώην Υπουργοί και βουλευτές

Επαρχιακοί Γραμματείς

Προέδροι του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης και του Ινστιτούτου Δημοκρατίας,

Πρόεδρε της ΟΝΕ

Πρόεδρε της ΓΟΔΗΣΥ

Προέδροι των συνδεδεμένων οργανώσεων

Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ιστορικά Στελέχη

Αγαπητά μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου

Αγαπητά μέλη του Πολιτικού Γραφείου

Μέλη του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου

Περήφανοι Νεδησύτες, ΟΝΕ, Πρωτοπόροι και Μακίτες

Περήφανη νεολαία μας

Στελέχη από όλη την Κύπρο

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Αγαπημένες φίλες και φίλοι,

Σας ευχαριστώ που είστε όλες και όλοι εδώ σήμερα!

Δείχνετε την αξία μας. Δείχνετε τη δύναμη μας!

Ο Συναγερμός είναι εδώ, ενωμένος δυνατός!

Φίλες και φίλοι,

Απόψε βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κάλεσμα ευθύνης. Και δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας.

Ένα κάλεσμα ευθύνης για την παράταξη και για την πατρίδα! Σ’ ένα πρωτόγνωρο, κατακερματισμένο, πολιτικό σκηνικό. Σ’ ένα κλίμα πόλωσης, έντασης και τοξικότητας.

Η εικόνα όμως που βλέπω, η εικόνα αυτής της μεγάλης συγκέντρωσης, η μαζική σας παρουσία, ο παλμός, η αισιοδοξία και η αποφασιστικότητα που βλέπω, στέλνουν απόψε ένα μήνυμα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει:

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι εδώ, ενωμένος, δυνατός. Έτοιμος να αναλάβει ξανά το βάρος της ιστορικής του ευθύνης.

Γιατί η Παράταξή μας, η περήφανη Παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη, ήταν πάντα ταπεινή αλλά ποτέ απούσα.

Πάντα ψύχραιμη αλλά ποτέ άτολμη.

Ποτέ μα ποτέ δεν έχανε τον προσανατολισμό της: το χρέος να προχωρήσουμε την πατρίδα μπροστά!

Ήμασταν πάντα μια μεγάλη, φιλελεύθερη, υπεύθυνη, πατριωτική και δημοκρατική παράταξη, με ανθρώπους που νοιάζονται βαθιά για το καλό του τόπου.

Αυτό που μας κρατά όρθιους είναι η ευθύνη. Η ευθύνη απέναντι στην πατρίδα. Όταν η χώρα χρειάζεται στήριγμα, βάζουμε στην άκρη τα μικρά που μας χωρίζουν και στεκόμαστε μαζί στα μεγάλα που μας ενώνουν.

Και αυτό που μας ενώνει είναι βαθύτερο από κάθε προσωπική επιλογή: είναι η πίστη μας στις αστείρευτες δυνατότητες του λαού μας.

Είναι η πεποίθησή μας ότι θα παραδώσουμε στη νέα γενιά μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο.

Είναι η ευθύνη μας ότι η πολιτική υπάρχει για να υπηρετεί πρωτίστως το συλλογικό συμφέρον.

Είναι η προσήλωσή μας στην επιβίωση και την ευημερία του κυπριακού ελληνισμού σε αυτό το νησί, όπως για χιλιάδες χρόνια τώρα.

Αυτή είναι η ταυτότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Μια Παράταξη που δημιουργήθηκε για να ανοίγει δρόμους. Με θάρρος εκεί όπου άλλοι έβλεπαν φόβο.

Που γεννήθηκε σε εποχές δοκιμασίας για να επουλώνει πληγές εκεί όπου άλλοι τις βάθαιναν.

Για να ενώνει την κοινωνία εκεί όπου άλλοι επένδυαν στον διχασμό.

Για να ενισχύει τη Δημοκρατία εκεί όπου άλλοι την υπονόμευαν υποτάσσοντας την στην πόλωση.

Για να δημιουργεί προοπτικές εκεί όπου άλλοι θρέφονται από την απογοήτευση.

Η κοινή μας αποστολή ήταν πάντοτε να σπρώχνουμε τη χώρα μπροστά. Να πρωταγωνιστούμε και όχι να ακολουθούμε. Να προτείνουμε και όχι να φωνασκούμε.

Και σήμερα, σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο, αυτή η αποστολή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Οι εκλογές της Κυριακής δεν είναι μια συνηθισμένη αναμέτρηση. Δεν είναι απλώς μια ακόμη μάχη ποσοστών, εδρών και εντυπώσεων.

Είναι μια κρίσιμη επιλογή για τον δρόμο που θα πάρει η νέα Βουλή. Για το δρόμο που θα πάρει η χώρα.

Μια Βουλή που λειτουργεί σωστά, ελέγχει, προτείνει, νομοθετεί νούσιμα, δημιουργεί θετικά δημοκρατικά πρότυπα και ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας.

Μια Βουλή που αδυνατεί να πάρει αποφάσεις στέλνει προς τη διεθνή κοινότητα μήνυμα αστάθειας.

Και ξέρουμε καλά, από την ίδια μας την ιστορία, πόσο ακριβά πληρώσαμε την οικονομική και πολιτική αστάθεια, τους πειραματισμούς, τη δημαγωγία και την ανευθυνότητα.

Γι’ αυτό επιμένουμε: Με την οικονομία δεν παίζουμε. Με τη σταθερότητα δεν παίζουμε. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε. Με τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας δεν παίζουμε.

Φίλες και φίλοι,

Η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων μεταβολών.

Οι πόλεμοι, η ενεργειακή κρίση, η μεταναστευτική πίεση, η κατοχική δύναμη που αμφισβητεί σύνορα, δικαιώματα και κανόνες, όλα αυτά δεν είναι θεωρητική συζήτηση. Επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, την επιβίωση και την ευημερία μας.

Η Κύπρος δεν έχει σήμερα την πολυτέλεια για πειράματα. Δεν έχει την πολυτέλεια να διολισθήσει στο διχασμό, στην τοξικότητα και στον ανέξοδο λαϊκισμό.

Αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι αλλαγές με ασφάλεια.

Να βελτιώσουμε τους θεσμούς, χωρίς να ισοπεδώσουμε τις συλλογικές μας κατακτήσεις.

Να διορθώσουμε αδυναμίες, χωρίς να απαξιώσουμε όσα με κόπο κτίσαμε μαζί.

Να αλλάξουμε ό,τι μας πληγώνει, χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα.

Αυτό είναι το δικό μας καθήκον. Το πατριωτικό μας καθήκον.

Φίλες και φίλοι,

Σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο εμείς θέλαμε να ανοίξουμε μια μεγάλη, δημόσια, ωφέλιμη συζήτηση για την Κύπρο της επόμενης ημέρας.

Έναν σοβαρό και υπεύθυνο διάλογο με τις άλλες δυνάμεις για το πού βρίσκεται και πού πρέπει να πάει η χώρα μας.

Θέλαμε να μιλήσουμε για μια οικονομία που δεν θα στηρίζεται μόνο σε όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα, αλλά θα σχεδιάζει την επόμενη αναπτυξιακή της φάση.

Με περισσότερες ποιοτικές επενδύσεις, με αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας, με στήριξη της νέας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, με καλές θέσεις εργασίας, με πραγματική προοπτική για τη νέα γενιά και το επιχειρείν.

Η οικονομική σταθερότητα δεν είναι για τους λίγους. Είναι για τους πολλούς. Είναι για όλους. Γιατί είναι η βάση στην οποία οικοδομείται η κοινωνική πολιτική.

Είναι η δυνατότητα του κράτους να πληρώνει συντάξεις, να στηρίζει την υγεία, να επενδύει στην παιδεία, να ενισχύει την άμυνα, να προστατεύει τον πολίτη.

Χωρίς ισχυρή οικονομία, οι μεγάλες υποσχέσεις μένουν λόγια και οι κοινωνίες πληρώνουν τον λογαριασμό. Το ζήσαμε. Το ξέρουμε καλά εδώ εμείς στην Κύπρο.

Εμείς θέλαμε να μιλήσουμε για την ψηφιακή εποχή ως ευκαιρία για να αλλάξουμε επίπεδο. Να φτιάξουμε ένα κράτος πιο διαφανές, πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό.

Θέλαμε να μιλήσουμε για τη νέα εποχή της ενέργειας, με το φθηνό ρεύμα να είναι κατάκτηση και όχι ουτοπία. Για το πώς θα κινηθούμε αποφασιστικά στις ανανεώσιμες πηγές, στην αποθήκευση, στην αναβάθμιση των δικτύων, στην αξιοποίηση των αποθεμάτων μας και στη μείωση της εξάρτησης.

Θέλαμε να μιλήσουμε για τα μεγάλα έργα που δεν είναι απλώς κατασκευές, αλλά στρατηγικές επιλογές. Η Κύπρος μπορεί να είναι μικρή, αλλά δεν είναι καταδικασμένη να σκέφτεται μικρά. Να δούμε επιτέλους τη γεωγραφία μας ως πλεονέκτημα και όχι ως βάρος.

Για τα λιμάνια, τις υποδομές, τους δρόμους, τη θέση της Κύπρου ως γέφυρα της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Να μιλήσουμε για τις διεθνείς διασυνδέσεις, για το GSI, για τον IMEC, τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Να επενδύσουμε στις υποδομές μας, να ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας, να γίνουμε μέρος των λύσεων για την επόμενη μέρα της Ευρώπης και της Δύσης, πυλώνας ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή μας.

Θέλαμε να μιλήσουμε για την άμυνα και την ασφάλεια, γιατί η χώρα μας δεν έχει το δικαίωμα να εφησυχάζει.

Η ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος, οι συμμαχίες μας με την Ελλάδα, την Ευρώπη, τη Δύση, το Ισραήλ και τους γείτονές μας στην περιοχή, η προσαρμογή της άμυνας στις σύγχρονες ασύμμετρες και υβριδικές απειλές, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις εθνικής επιβίωσης.

Τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που παραλαμβάνει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αποτέλεσμα του δικού μας σχεδιασμού και της συνέχεια που σωστά ακολουθείται.

Είναι απόδειξη ότι η σοβαρή πολιτική του Δημοκρατικού Συναγερμού παράγει αποτελέσματα που φαίνονται ακόμη και χρόνια αργότερα. Και αυτό ισχύει σε όλα τα μεγάλα ζητήματα: στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνική πολιτική.

Η υπεύθυνη πολιτική σπάνια είναι η πιο βολική πολιτική.

Συχνά σημαίνει δύσκολες αποφάσεις, μεταρρυθμίσεις που δεν είναι πάντα δημοφιλείς τη στιγμή που υλοποιούνται, αντοχή στο πολιτικό κόστος επειδή γνωρίζεις ότι χωρίς αλλαγές οι χώρες δεν προχωρούν μπροστά.

Θέλαμε να μιλήσουμε για το υδατικό, για το οποίο προειδοποιούσαμε έγκαιρα.

Μια σύγχρονη χώρα δεν μπορεί να ζει με τον φόβο της λειψυδρίας. Η ασφάλεια πόρων, νερό, ενέργεια, πρώτες ύλες, όλα είναι μέρος της συνολικής ασφάλειας μιας χώρας.

Θέλαμε να μιλήσουμε για την αναγέννηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Για τους ανθρώπους της υπαίθρου που επλήγησαν. Δεν ζητούν οίκτο, αλλά αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Στήριξη, υποδομές και προοπτική.

Οι πυρκαγιές, οι ασθένειες, οι πιέσεις στην παραγωγή, μάς υπενθυμίζουν ότι ο πρωτογενής τομέας θέλει τη στήριξή μας. Μια επένδυση με προστιθέμενη αξία στη διατροφική ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και τη ζωή στην ύπαιθρο.

Θέλαμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Όχι με ευχολόγια, αλλά με επίγνωση της πραγματικότητας που βιώνει κάθε νοικοκυριό. Οι τιμές, τα καύσιμα, το ρεύμα, τα ενοίκια, η δυσκολία μιας οικογένειας να προγραμματίσει το μέλλον της, δεν είναι «μικρά» ζητήματα. Είναι ο πυρήνας της κοινωνικής σταθερότητας. Από την ευημερία της οικογένειας ξεκινούν όλα.

Σήμερα η μεσαία τάξη σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της οικονομικής πίεσης. Οι οικογένειες με παιδιά και φοιτητές πιέζονται. Τα νέα ζευγάρια δυσκολεύονται να αποκτήσουν στέγη. Οι συνταξιούχοι χρειάζονται αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Οι ευάλωτοι συμπολίτες μας χρειάζονται στοχευμένες πολιτικές που παράγουν μόνιμα αποτελέσματα. Όχι προσωρινές λύσεις που τους κρατούν εξαρτημένους.

Θέλαμε να μιλήσουμε για την υγεία. Το ΓεΣΥ είναι μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση (δική μας κατάκτηση) και ακριβώς γι’ αυτό πρέπει να προστατευθεί, να διορθωθεί και να αναβαθμιστεί. Χρειαζόμαστε καλύτερες υποδομές, προσωπικό, αντιμετώπιση καθυστερήσεων, έλεγχο καταχρήσεων, ένταξη καινοτόμων θεραπειών και ισχυρά δημόσια νοσηλευτήρια.

Θέλαμε να μιλήσουμε για την παιδεία, γιατί το σχολείο της επόμενης δεκαετίας δεν μπορεί να είναι ίδιο με το σχολείο του χθες. Τα παιδιά μας θα ζουν σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία, οι νέες μορφές εργασίας αλλάζουν συνεχώς τις δεξιότητες που χρειάζονται. Δεν θέλουμε μια εκπαίδευση που απλώς αναπαράγει ύλη. Το σχολείο πρέπει να τους δίνει γνώση, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, ψηφιακές δεξιότητες, κοινωνική αντίληψη και αυτοπεποίθηση.

Θέλουμε μια παιδεία που συνδέεται με την οικονομία, με την τεχνική εκπαίδευση, με την καινοτομία, με τις ανάγκες ενός κόσμου που μεταβάλλεται συνεχώς.

Θέλαμε σε αυτήν την προεκλογική, να μιλήσουμε με καθαρότητα για το Κυπριακό. Με ειλικρίνεια στους πολίτες. Για την ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. 52 χρόνια είναι πολλά. Για μια λύση με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και τις αρχές και αξίες της ΕΕ. Για μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη, ασφαλή και ειρηνική. Χωρίς κατοχικά στρατεύματα, αναχρονιστικές εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα.

Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στη διεθνή κοινότητα να κανονικοποιήσει την κατοχή και την παρανομία στην Κύπρο.

Ούτε θα αρκεστούμε στη διαχείριση της στασιμότητας. Χρειάζεται θάρρος, σοβαρότητα, διπλωματική κινητικότητα, επιμονή στις θέσεις αρχών μας και στις αξιώσεις της δικής μας πλευράς. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε πλάτες. Γιατί η λύση του Κυπριακού είναι θέμα επιβίωσης του ελληνισμού στην πατρίδα μας.

Φίλες και φίλοι,

Αυτά θα έπρεπε να είναι το περιεχόμενο μιας σωστής προεκλογικής περιόδου. Αυτή θα ήταν μια υγιής πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός από τον διάλογο αντλεί δύναμη, γιατί είναι μια παράταξη που έχει θέσεις, εμπειρία, ανθρώπους και συναίσθηση του ρόλου της.

Αντί γι’ αυτή τη συζήτηση, ακούσαμε κραυγές. Θόρυβο. Αστήρικτες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες, λάσπη, μίσος από τα κοινωνικά δίκτυα. Προσωπικές επιθέσεις, ισοπέδωση, μηδενισμό. Μια προσπάθεια να μετατραπεί η πολιτική σε θέαμα. Σε σκηνοθεσία χωρίς ουσία.

Ακούσαμε πολλούς να μιλούν στο θυμικό του πολίτη, αλλά λίγους να απευθύνονται στη λογική του.

Και είδαμε για ακόμη μια φορά ένα κύμα λαϊκισμού που δεν θέλει να λύσει προβλήματα, αλλά να κερδίσει εντυπώσεις. Δεν κτίζει, γκρεμίζει. Δεν προτείνει, καταγγέλλει. Δεν ενώνει, διχάζει.

Εξαπατούν τους πολίτες όσοι λένε ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. Ότι η νηφαλιότητα είναι αδυναμία. Ότι ο θόρυβος είναι δύναμη.

Εμείς διαφωνούμε κάθετα και οριζόντια.

Για εμάς, δύναμη είναι η αλήθεια. Δύναμη είναι η ψυχραιμία. Δύναμη είναι η σύνεση. Δύναμη είναι να κρατάς τη χώρα σου όρθια όταν άλλοι επενδύουν στην αποσταθεροποίηση.

Δεν παραγνωρίζουμε τον θυμό των πολιτών. Δεν υποτιμούμε την κούραση της κοινωνίας.

Δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν πράγματα που μας πληγώνουν και πρέπει να αλλάξουν.

Άλλο πράγμα η αλλαγή και άλλο η κατεδάφιση. Άλλο πράγμα η λογοδοσία και άλλο η συλλογική ενοχή.

Άλλο πράγμα η διαφάνεια και άλλο ο πολιτικός κανιβαλισμός.

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν κάνουμε εκπτώσεις σε θέματα εντιμότητας. Θέλουμε διαφάνεια παντού, ενίσχυση του ελέγχου και της λογοδοσίας, μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Λογοδοτούμε μόνο στους πολίτες.

Αλλά επιμένουμε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν θεσμικά, συντεταγμένα, νηφάλια. Νούσιμα.

Γιατί όταν μια κοινωνία αρχίζει να πιστεύει ότι όλα είναι σάπια, τότε δεν διορθώνει τίποτα. Απλώς βυθίζεται στην απελπισία. Και πάνω στην απελπισία χτίζουν οι λαϊκιστές. Οι πιο ανεύθυνοι, οι πιο ματαιόδοξοι, οι πιο επικίνδυνοι.

Δεν θα αφήσουμε την Κύπρο να καταρρεύσει για αδίστακτες, προσωπικές και κομματικές φιλοδοξίες.

Φίλες και φίλοι,

Ο λόγος που οι αντίπαλοί μας επέλεξαν την τοξικότητα είναι απλός: δεν μπόρεσαν να αναμετρηθούν στο γήπεδο της ουσίας.

Γιατί εκεί χρειάζεσαι θέσεις, ανθρώπους, γνώση, ευθύνη, αξιοπιστία.

Εμείς έχουμε πρόγραμμα και πρόσωπα.

Έχουμε θέσεις και ανθρώπους με σοβαρότητα.

Έχουμε το σωστό μείγμα εμπειρίας και ανανέωσης.

Έχουμε ιστορία με αποτελέσματα.

Έχουμε ψηφοδέλτια σε κάθε επαρχία που αντικατοπτρίζουν την κοινωνία, τις ανάγκες της, τις ανησυχίες της και τις δυνατότητές της.

Ο πολίτης την Κυριακή δεν ψηφίζει απλώς κόμμα. Ψηφίζει ανθρώπους που θα τον εκφράζουν, θα τον κοιτούν στα μάτια και θα τον εκπροσωπούν επάξια με θάρρος.

Που θα κληθούν να αποφασίσουν για τον προϋπολογισμό, την οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις, την άμυνα, την υγεία, την παιδεία, το Κυπριακό.

Που θα σταθούν όρθιοι στα δύσκολα.

Δεν είναι όλοι ίδιοι.

Η ποιότητα έχει σημασία.

Απέναντί μας έχουμε δυνάμεις που θέλουν να μπουν στη Βουλή με όπλα το μίσος, τον φανατισμό, τις χρεοκοπημένες συνταγές, την αχαλίνωτη φιλοδοξία, την ασυγχώρητη ελαφρότητα.

Η χώρα μας δεν χρειάζεται περιπέτειες. Ούτε πειράματα.

Χρειάζεται τη σοβαρή και σιωπηλή πλειοψηφία της ευθύνης, που ιεραρχεί ψηλά τη λογική, τη ψυχραιμία, τον σεβασμό. Χρειάζεται μια δυναμική συμμαχία υπεύθυνων πολιτών.

Αυτή η συμμαχία ευθύνης εκπροσωπείται σήμερα πρωτίστως από τον Δημοκρατικό Συναγερμό!

Την εκπροσωπείτε εσείς, οι γνήσιοι Συναγερμικοί που ήσασταν πάντα εδώ.

Αλλά και όσοι πολίτες προβληματίζονται και δεν θέλουν να παραδώσουν τη χώρα στο τέλμα.

Στη συμμαχία της ευθύνης ανήκει κάθε πολίτης που έχει αγωνίες, ανησυχίες και απαιτήσεις, αλλά δεν θέλει να δει την Κύπρο να βουλιάζει στην παραλυσία.

Σε όλες και όλους εσάς λέμε καθαρά: ελάτε μαζί μας.

Όχι γιατί συμφωνούμε σε όλα, αλλά γιατί συμφωνούμε στο σημαντικότερο:

Ότι η Κύπρος πρέπει να προχωρήσει υπεύθυνα μπροστά.

Ότι ο τόπος μας είναι πέρα και πάνω από προσωπικές και κομματικές φιλοδοξίες.

Φίλες και φίλοι,

Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλα έγιναν αλάνθαστα. Καμία μεγάλη παράταξη με ιστορία, ευθύνη και διαδρομή δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο.

Έχουμε και εμείς αδυναμίες, παραλείψεις, λάθη. Στιγμές που έπρεπε να κινηθούμε πιο γρήγορα ή να ακούσουμε πιο προσεκτικά.

Αλλά αυτό που μας ξεχωρίζει είναι ότι έχουμε τη δύναμη να το αναγνωρίζουμε, σε αντίθεση με άλλους, και να ανανεωνόμαστε. Να εξελισσόμαστε. Να κρατούμε ό,τι καλό πέτυχε ο τόπος με τις θυσίες των ανθρώπων του και να προχωρούμε.

Σήμερα, λίγες μέρες πριν από την κάλπη, βλέπουμε ξανά τον κόσμο να το αντιλαμβάνεται.

Βλέπουμε πολίτες που ασφυκτιούν από το πνιγηρό κλίμα. Να συγκρίνουν και να καταλαβαίνουν.

Βλέπουμε πολίτες να προβληματίζονται ξανά.

Το επαναλαμβάνω: Όλοι όσοι ανησυχούν για το μέλλον αυτού του τόπου, όλοι όσοι κουράστηκαν με το τοξικό κλίμα και το κλίμα διχασμού – ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Αυτή την Κυριακή η απόφαση είναι πολύ κρίσιμη για να την αφήσουμε στην τύχη, στον θυμό ή στην αδιαφορία. Είναι μια απόφαση πενταετίας που θα κρίνει την πορεία της χώρας, τη σταθερότητα στην οικονομία, τη λειτουργικότητα της Βουλής και του κράτους. Την καθημερινότητά μας.

Ζητώ από την καθεμία και τον καθένα από εσάς να δώσει αυτή τη μάχη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Με αξιοπρέπεια, με επιχειρήματα, με πίστη.

Να μιλήσουμε σε όσους έχουν αμφιβολίες.

Να ακούσουμε όσους έχουν παράπονα. Να πείσουμε με την αλήθεια μας.

Να εξηγήσουμε ότι η Κύπρος δεν χρειάζεται άλλο διχασμό και εκδίκηση αλλά ενότητα και λογική. Δεν χρειάζεται να γκρεμίσουμε όσα κτίσαμε, αλλά να αλλάξουμε όσα μας πληγώνουν.

Αυτός είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Αυτή είναι η παράταξή μας. Αυτή είναι η δική μας υπόσχεση.

Αντέξαμε πολλά.

Πολλοί βιάστηκαν να μας υποτιμήσουν. Να μας λυγίσουν. Να μας διχάσουν.

Δεν τα κατάφεραν.

Κάθε φορά αποδεικνύουμε ότι η δύναμή μας δεν είναι στη συγκυρία. Αλλά στη συνείδηση. Στη βαθιά μας σχέση με την πατρίδα, την ιστορία και την κοινωνία.

Γιατί αυτό που υπηρετούμε είναι πολύ μεγαλύτερο από όλους μας: μια ελεύθερη, ενωμένη, ευρωπαϊκή Κύπρο.

Μια Κύπρο που έχει μέλλον και δίνει ελπίδα.

Γι’ αυτή την Κύπρο αξίζει να αγωνιστούμε.

Γι’ αυτή την Κύπρο αξίζει να πάμε την Κυριακή στην κάλπη.

Γι’ αυτή την Κύπρο αξίζει να δώσουμε στον Δημοκρατικό Συναγερμό τη δύναμη που χρειάζεται.

Την Κυριακή πάμε για τη νίκη.

Πάμε για μια νίκη της ευθύνης απέναντι στον λαϊκισμό.

Της πράξης απέναντι στον θόρυβο.

Της αισιοδοξίας απέναντι στο φόβο.

Πάμε για μια Κύπρο που δεν αποδέχεται για μοίρα της την παρακμή.

Που έχει αυτοπεποίθηση και ξέρει να σχεδιάζει.

Γιατί έχει ανθρώπους έντιμους, ικανούς, εργατικούς, που θέλουν να δημιουργήσουν, να αλλάξουν τον τόπο τους προς το καλύτερο.

Σας καλώ, λοιπόν, με πίστη, με ενότητα και με καθαρή συνείδηση, να πάμε μαζί μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Την Κυριακή στηρίζουμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Για να κρατήσουμε την πατρίδα μας όρθια, δυνατή και περήφανη.

Πάμε μαζί για τη νίκη.

Πάμε μαζί για την Κύπρο μας.

Σας ευχαριστώ!

Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να ‘στε καλά!

Καλό αγώνα!

Θα τα καταφέρουμε! Θα τα καταφέρουμε ξανά!

Το μπλε της καρδιάς μας θα κυματίζει πρώτο μες τον ουρανό!