«Πάθαμε τζαι εμάθαμε...»: Η ατάκα Σχοινά που ξεχώρισε στην τελική συγκέντρωση του ΔΗΣΥ (βίντεο)

«Πάθαμε τζαι εμάθαμε», ανέφερε στα κυπριακά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, Μαργαρίτης Σχοινάς, στέλνοντας μήνυμα κατά του λαϊκισμού από το βήμα της τελικής προεκλογικής συγκέντρωσης του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία.

Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι οι εκλογές της Κυριακής είναι κρίσιμες όχι μόνο για τους πολιτικούς συσχετισμούς και την επόμενη ημέρα της Κύπρου, αλλά και επειδή, όπως είπε, «το μέτωπο του λαϊκισμού θέλει ξανά να σηκώσει το κεφάλι».

«Όλοι εμείς, όλοι εσείς, θα πρέπει να σηκώσετε ένα τείχος», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας σε ένα «τείχος λογικής, ευθύνης και σοβαρότητας» απέναντι στον εύκολο θυμό, τις καταγγελίες και τις υποσχέσεις χωρίς σχέδιο.

Τη συγκέντρωση άνοιξε με ομιλία του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Ευθύμιος Δίπλαρος ο οποίος υπογράμμισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η Παράταξη που κράτησε την Κύπρο όρθια στα δύσκολα, με σοβαρότητα, με σταθερότητα, με πολιτική ωριμότητα και μακριά από φαιδρότητες, λαϊκισμούς και όσους επενδύουν στον διχασμό και στην τοξικότητα. «Ποτέ δεν χαϊδέψαμε αυτιά. Ποτέ δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο των συνθημάτων».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Αννίτα Δημητρίου τόνισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει μια μεγάλη φιλελεύθερη, δημοκρατική και πατριωτική Παράταξη, που διαχρονικά στάθηκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα απέναντι στις προκλήσεις του τόπου, βάζοντας πάνω από όλα το συλλογικό συμφέρον και την προοπτική της πατρίδας.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη η Κύπρος να συνεχίσει να πορεύεται με σταθερότητα και σχέδιο σε μια περίοδο διεθνών ανακατατάξεων, γεωπολιτικών προκλήσεων και οικονομικών πιέσεων, τονίζοντας ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια για πειραματισμούς, τοξικότητα και λαϊκισμό.

Παρουσίασε επίσης το πολιτικό στίγμα της Παράταξης για την επόμενη ημέρα, με έμφαση στην ενίσχυση της οικονομίας μέσω ποιοτικών επενδύσεων, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη δημιουργία προοπτικών για τη νέα γενιά. Υπογραμμίστηκε ότι η ισχυρή οικονομία αποτελεί προϋπόθεση για αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, άμυνα και στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε ακόμη στον εκσυγχρονισμό του κράτους μέσω της ψηφιακής μετάβασης, στην ενεργειακή πολιτική για φθηνότερο ρεύμα και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, καθώς και στη σημασία στρατηγικών έργων και διεθνών διασυνδέσεων που αναβαθμίζουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και στην αξιοποίηση των διεθνών συμμαχιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας και την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού.

Σε σχέση με το Κυπριακό, επανέλαβε την προσήλωση στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο μια ελεύθερη, επανενωμένη και ασφαλή Κύπρο χωρίς κατοχικά στρατεύματα, αναχρονιστικές εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα.

Παράλληλα ασκήθηκε κριτική στο κλίμα πόλωσης και προσωπικών επιθέσεων κατά την προεκλογική περίοδο, με αναφορά στην ανάγκη η πολιτική αντιπαράθεση να διεξάγεται με επιχειρήματα και σεβασμό.

Κλείνοντας, η κ. Δημητρίου κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές της Κυριακής, στηρίζοντας μια «συμμαχία ευθύνης» που εκφράζει τη λογική, τη σταθερότητα και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

«Την Κυριακή πάμε για μια νίκη της ευθύνης απέναντι στον λαϊκισμό, της πράξης απέναντι στον θόρυβο και της αισιοδοξίας απέναντι στον φόβο», τόνισε ως καταληκτικό μήνυμα της τελικής προεκλογικής συγκέντρωσης της Παράταξης.