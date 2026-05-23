Υπόθεση τρομοκρατίας στην Κύπρο: Κατασχέθηκαν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικά - Διεθνείς φορείς συνδράμουν στις έρευνες

Αδικήματα τρομοκρατίας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση διερευνώνεται εναντίον των δυο προσώπων ηλικίας 32 και 38 ετών, υπηκόων τρίτων χωρών, που συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος.

Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνάται σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς αλλά και διεθνείς φορείς μέσα στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα δύο πρόσωπα οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, που εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησής τους για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται και μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί διάφορα τεκμήρια που βρέθηκαν στην κατοχή των υπόπτων, μεταξύ άλλων αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, οι έρευνες επικεντρώνονται στην επαρχία Λάρνακας στο παρόν στάδιο.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Βύρωνος είπε ότι η Αστυνομία είναι σε εγρήγορση, αξιολογά κάθε πληροφορία, αναλύει τις πληροφορίες και προβαίνει σε ενέργειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ