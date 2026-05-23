Επένδυση μαμούθ στη Μεσόγειο - Μεγάλη κινεζική εταιρεία θα κατασκευάσει νέο εργοστάσιο

Η κινεζική επέλαση στην Ευρώπη συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με τη νέα αυτή επένδυση να αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το τοπίο στην περιοχή της Μεσογείου και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η Κίνα έχει μπει δυναμικά στον χώρο της αυτοκίνησης, επιχειρώντας να αμφισβητήσει την κυριαρχία των παραδοσιακών δυτικών μαρκών, επενδύοντας τεράστια ποσά τόσο στην ηλεκτροκίνηση και στοχεύοντας σημαντικά στην δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων, εκτός κινεζικών συνόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετές κινεζικές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε κινήσεις επέκτασης στην Ευρώπη, είτε μέσω εξαγοράς εγκαταστάσεων είτε μέσω δημιουργίας εντελώς νέων εργοστασίων.

Ανάμεσα στις μάρκες που πρωταγωνιστούν στη συγκεκριμένη στρατηγική βρίσκεται και η MG, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αποκτήσει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στις ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η MG φαίνεται να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην επίσημη ανακοίνωση για την κατασκευή νέου εργοστασίου στην πόλη Ferrol της Ισπανίας, έπειτα από μακρά περίοδο διαβουλεύσεων και παρασκηνιακών επαφών.

Η επιλογή της περιοχής δεν ήταν δεδομένη, καθώς η εταιρεία εξέταζε για μεγάλο διάστημα το ενδεχόμενο δημιουργίας του εργοστασίου είτε στο Ferrol είτε στη Vigo.

Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν πως τελικά η πλάστιγγα γέρνει υπέρ του Ferrol, ιδιαίτερα μετά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στα κεντρικά της SAIC Motor (η μητρική εταιρεία της MG), παρουσία του προέδρου της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας Alfonso Rueda, όπου και βρίσκεται η Ferrol, αλλά και της αντιπροέδρου της ισπανικής κυβέρνησης Yolanda Diaz.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το εργοστάσιο αναμένεται να είναι έτοιμο έως το 2030 και θα λειτουργεί με τη μέθοδο SKD (Semi Knocked Down). Αυτό σημαίνει πως βασικά τμήματα των οχημάτων θα κατασκευάζονται στην Κίνα και θα αποστέλλονται στην Ισπανία, όπου θα πραγματοποιείται η τελική συναρμολόγηση των αυτοκινήτων.

H πόλη του Ferrol αποτελεί ιστορική παραθαλάσσια πόλη της Ισπανίας ενώ διαθέτει στρατηγικής σημασίας λιμάνι, κάτι που αποτελεί ο βασικός λόγος πίσω από την επιλογή της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η MG φαίνεται πως προτίμησε την περιοχή καθώς η παρουσία άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών στο λιμάνι της Vigo περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης του λιμανιού από νέους κατασκευαστές.

Το σχέδιο της MG συνδέεται άμεσα και με τους αυξημένους δασμούς που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινεζικά αυτοκίνητα, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 40%. Η δημιουργία εργοστασίου εντός ευρωπαϊκού εδάφους δίνει τη δυνατότητα στη μάρκα να μειώσει σημαντικά το σχετικό κόστος και να διατηρήσει ανταγωνιστικές τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τέλος, να πούμε πως η κατασκευή εργοστασίου εντός των ευρωπαϊκών συνόρων βρισκόταν στα πλάνα της εταιρείας ήδη από το 2024, ωστόσο οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές καθυστέρησαν σημαντικά την υλοποίηση του project.

Μάλιστα, για την κατασκευή αυτό του εργοστασίου χρειάζεται οι Βρυξέλλες να ψηφίσουν την τελική νομοθεσία περί εκτελωνισμού και έγκρισης αυτοκινήτων που κατασκευαστήκαν εκτός της Ευρώπης.

