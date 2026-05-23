Άνοιξαν οι ουρανοί σε πολλές περιοχές της Κύπρου - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους (βίντεο)

Έντονες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες καταγράφονται από το πρωί του Σαββάτου 24 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει αισθητά και την κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να βρίσκεται ήδη σε ισχύ.

Από τις πρωινές ώρες αναπτύσσονται νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια, ενώ βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες επηρεάζουν περιοχές στα βόρεια αλλά και βόρεια – βορειοανατολικά τμήματα της οροσειράς του Τροόδους.

Η κίτρινη προειδοποίηση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως περιοχές του εσωτερικού και τα ορεινά, ενώ η ένταση της βροχής ενδέχεται να φτάσει μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλάζι.

Γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, η Αστυνομία εξέδωσε προειδοποίηση προς τους οδηγούς, καθώς καταρρακτώδεις βροχές επηρεάζουν τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας και τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Ακακίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω της έντονης βροχόπτωσης παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη. Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Δείτε βίντεο από τα φαινόμενα που καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

Σολέα

Δάλι

Κλήρου

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να συνεχίσει όμως να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.