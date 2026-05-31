Αυτοκτονίες στην Κύπρο: Η ψυχική υγεία των νέων και η ευθύνη των Μέσων Ενημέρωσης

Η πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών από πολυκατοικία στην Ελλάδα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και των δύο παιδιών, επανέφερε με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα δημόσιας υγείας: Τις αυτοκτονίες ανηλίκων και τη διαχείριση ψυχικών κρίσεων στους νέους. Το περιστατικό άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίον τα Μέσα Ενημέρωσης καλύπτουν τέτοιες υποθέσεις αλλά και κατά πόσο η δημόσια συζήτηση συμβάλλει στην πρόληψη ή, αντίθετα, ενισχύει το στίγμα, τη δραματοποίηση και την επικίνδυνη υπεραπλούστευση. Στην Κύπρο, το θέμα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, με ειδικούς να υπογραμμίζουν πως η αυτοκτονικότητα δεν αποτελεί αποτέλεσμα ενός μόνο γεγονότος αλλά σύνθετη κατάσταση ψυχικής υγείας που απαιτεί έγκαιρη αναγνώριση, στήριξη και επιστημονική αντιμετώπιση. Ζήτημα δημόσιας υγείας Ειδικοί ψυχικής υγείας επισημαίνουν ότι οι σοβαρές ψυχικές κρίσεις και οι αυτοκτονικές συμπεριφορές σπάνια εμφανίζονται αιφνίδια. Πίσω από κάθε τέτοια περίπτωση, συχνά προϋπάρχουν ψυχική επιβάρυνση, τραύματα, κοινωνική απομόνωση, οικογενειακές δυσκολίες, άγχος ή κατάθλιψη, αίσθημα αδιεξόδου που παραμένει αόρατο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αναζήτηση μιας μόνο «αιτίας» μετά από μια αυτοκτονία δημιουργεί λανθασμένη εικόνα για το κοινό και απομακρύνει τη συζήτηση από την ουσία της πρόληψης. Τι λέμε και τι γράφουμε Η δημοσιογραφική κάλυψη αυτοκτονιών θεωρείται διεθνώς ένα από τα πιο ευαίσθητα πεδία ενημέρωσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και διεθνών οργανισμών ψυχικής υγείας συστήνουν στα Μέσα Ενημέρωσης να αποφεύγουν τη λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου, να μην προβάλλουν δραματοποιημένους τίτλους, να αποφεύγουν σοκαρισ...