Οι «αόρατοι» ενήλικες με αυτισμό στην Κύπρο και τα κενά του ΓεΣΥ

Της Καλλιόπης Αναγνωστοπούλου*

Φανταστείτε να γεννηθείτε με Mac λογισμικό σε έναν κόσμο που τρέχει αποκλειστικά με Windows. Δεν έχετε κάποιο εργοστασιακό ελάττωμα. Απλώς, η αρχιτεκτονική σας είναι διαφορετική. Κι όμως, κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας, ο εγκέφαλός σας αναγκάζεται να κάνει μιαν εξαντλητική «εξομοίωση» για να φανεί συμβατός με τους υπόλοιπους. Αυτό ακριβώς είναι ο αυτισμός στους ενήλικες (ή το Σύνδρομο Άσπεργκερ, όπως το έκανε γνωστό ο κορυφαίος κλινικός δρ Tony Attwood). Δεν πρόκειται για μια παιδική ψυχιατρική νόσο, αλλά για έναν εναλλακτικό, συχνά high-end τρόπο επεξεργασίας του κόσμου.

20 χιλιάδες «αόρατοι»

Στην Κύπρο του 2026, χιλιάδες τέτοιοι ενήλικες ζουν ανάμεσά μας ως «αόρατοι». Είναι ο συνάδελφος στο γραφείο που δεν αντέχει το small talk, η εκπαιδευτικός που παθαίνει κρίσεις πανικού από τη φασαρία, ο υπάλληλος στο κατάστημα που είναι υπόδειγμα στην οργάνωση αλλά δυσκολεύεται στις κοινωνικές λεπτομέρειες, ο σύντροφός σας που σας αγαπάει βαθιά αλλά αδυνατεί να «διαβάσει» τα έμμεσα παράπονά σας. Άνθρωποι με κάθε είδους ταλέντα και δεξιότητες, που όμως το κυπριακό σύστημα υγείας επέλεξε να αφήσει στο σκοτάδι.

Γιατί συνέβη αυτό; Επειδή για δεκαετίες η διάγνωση ήταν κολλημένη στα στερεότυπα, ψάχνοντας μόνο για παιδιά με έντονα, εμφανή ελλείμματα. Οι σύγχρονες έρευνες, όμως, ανατρέπουν τα πάντα, αναδεικνύοντας ένα κορυφαίο όπλο επιβίωσης: Το κοινωνικό καμουφλάζ (social masking).

Αυτιστική εξουθένωση

Από μικρή ηλικία, λόγω της έντονης κοινωνικής πίεσης για συμμόρφωση, πολλοί αυτιστικοί άνθρωποι –άνδρες, γυναίκες και gender diverse άτομα– γίνονται «ηθοποιοί» πλήρους απασχόλησης. Αποστηθίζουν πώς να χαμογελάνε «σωστά», αντιγράφουν χειρονομίες, πιέζουν τον εαυτό τους να διατηρήσει βλεμματική επαφή (ακόμα κι αν αυτό τους προκαλεί σωματική δυσφορία) και υπομένουν τον θόρυβο. Αν και το φαινόμενο μελετήθηκε αρχικά στις γυναίκες, σήμερα γνωρίζουμε ότι αφορά κάθε ενήλικα στο φάσμα με υψηλή νοημοσύνη. Για τον περίγυρο, οι άνθρωποι αυτοί είναι απλώς «ντροπαλοί», «εκκεντρικοί» ή «εσωστρεφείς». Εσωτερικά όμως, αυτή η 24ωρη θεατρική παράσταση καταναλώνει τεράστια ψυχικά αποθέματα. Το αποτέλεσμα; Μετά τα 25, το σύστημα καταρρέει. Έρχεται η αυτιστική εξουθένωση (autistic burnout), μια κατάσταση πλήρους παράλυσης που οι Κύπριοι γιατροί, λόγω έλλειψης εξειδίκευσης, βαφτίζουν λανθασμένα ως «κλινική κατάθλιψη», «κρίσεις πανικού» ή «οριακή διαταραχή».

Στο κομμάτι των σχέσεων, ο Attwood καταρρίπτει τον μεγαλύτερο μύθο: Ότι οι αυτιστικοί δεν έχουν ενσυναίσθηση. Έχουν, και μάλιστα σε βαθμό που τους πλημμυρίζει. Αυτό που δεν έχουν, είναι ο «αυτόματος μεταφραστής» των νευροτυπικών. Δε θα καταλάβουν το ειρωνικό βλέμμα, δε θα πιάσουν το υπονοούμενο, θα απαντήσουν με απόλυτη, μερικές φορές σοκαριστική ειλικρίνεια. Στις σχέσεις τους δεν λείπει το συναίσθημα, λείπει το κοινό εγχειρίδιο επικοινωνίας.

Η θεσμική αποτυχία

Και κάπου εδώ έρχεται η θεσμική αποτυχία της Κύπρου. Το ΓεΣΥ είναι δομημένο με τη νοοτροπία ότι ο αυτισμός «εξαφανίζεται» μαγικά στα 18α γενέθλια. Αν είσαι 35 χρονών στην Κύπρο και συνειδητοποιήσεις ότι ο εγκέφαλός σου λειτουργεί διαφορετικά, είσαι μόνος σου. Δημόσιες δομές διάγνωσης για ενήλικες δεν υπάρχουν. Οι λίστες αναμονής είναι ένας γραφειοκρατικός εφιάλτης και το κόστος μιας έγκυρης ιδιωτικής αξιολόγησης αγγίζει μισθούς.

Αυτή η αδιαφορία είναι οικονομική και κοινωνική αυτοκτονία για το νησί μας. Οι νευροδιαφορετικοί ενήλικες διαθέτουν αυτό που ονομάζουμε «special interests» (ειδικά ενδιαφέροντα). Μπορούν να εστιάσουν με απίστευτη αφοσίωση στο αντικείμενό τους, να προσφέρουν μοναδική προσοχή στη λεπτομέρεια και να λύσουν προβλήματα με out-of-the-box σκέψη σε οποιοδήποτε επάγγελμα κι αν επιλέξουν - από τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την εκπαίδευση, μέχρι το εμπόριο, τις τέχνες ή την τεχνολογία.

Αντί η Κύπρος να αγκαλιάσει αυτό το δυναμικό, το αναγκάζει σε υποαπασχόληση, επειδή πολλοί δεν μπορούν να περάσουν το «τεστ της κοινωνικής υποκρισίας» σε μια συνέντευξη εργασίας. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μας οφείλουν να καταλάβουν ότι οι «εύλογες προσαρμογές» (όπως το να δώσεις σε έναν υπάλληλο noise-canceling ακουστικά, ένα ήσυχο πόστο ή γραπτές οδηγίες αντί για προφορικές) δεν είναι φιλανθρωπία, είναι έξυπνη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Η διάγνωση στην ενήλικη ζωή δεν είναι μια ταμπέλα αναπηρίας· είναι ένα πιστοποιητικό απελευθέρωσης. Είναι η στιγμή που ένας άνθρωπος σταματά να νιώθει «προβληματικός» και καταλαβαίνει ότι είναι απλώς... διαφορετικός.

Ένταξη

Η Κύπρος πρέπει να σταματήσει να απαιτεί από τους Mac εγκεφάλους να τρέξουν Windows. Το ΓεΣΥ πρέπει να εντάξει άμεσα τις διαγνώσεις ενηλίκων, τα πανεπιστήμια να εκπαιδεύσουν τους κλινικούς και η αγορά εργασίας να ανοίξει τις πόρτες της στη νευροδιαφορετικότητα. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τους ενήλικες στο φάσμα από το «Matrix» της αόρατης θλίψης και να τους επιτρέψουμε, επιτέλους, να ζήσουν με τους δικούς τους όρους.

anagnostopoulou.kalliopi@ucy.ac.cy

* Υποψήφιας διδάκτορος Κλινικής Ψυχολογίας (PhD Candidate) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον στη νευροδιαφορετικότητα και τα σύγχρονα μοντέλα διάγνωσης ενηλίκων. Είναι κάτοχος MSc στην Κλινική Ψυχολογία, BSc στην Ψυχολογία και BSc στη Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία.