Cyprus Pride 2026: Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας (φώτος/βίντεο)

Ανταπόκριση από την Πέγκυ Σπινέλη

Οι Διπλωμάτες για την Ισότητα

Με ομιλίες άρχισαν το απόγευμα της Παρασκευής οι εκδηλώσεις του Cyprus Pride 2026, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.

Στην εκδήλωση το παρών τους έδωσαν και διάφορα πολιτικά πρόσωπα, όπως ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου και ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος και βουλευτής, Γιώργος Κουκουμάς, καθώς και η συμπρόεδρος του Βολτ, Ανδρομάχη Σοφοκλέους.

Φυσικά δεν έλειψε και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου και η πρώην υποψήφια ευρωβουλεύτρια με τον ΔΗΣΥ, Χριστιάνα Ξενοφώντος.

Στον χώρο έχουν οργανωθεί διάφορες δραστηριότητες για παιδιά, ενώ λειτουργούν επίσης καντίνες με φαγητό και ποτό για το κοινό. Παράλληλα, το κοινό έχει τη δυνατότητα να υποβληθεί δωρεάν σε εξετάσεις HIV μέσω του οργανισμού Checkpoint.

Η πορεία υπερηφάνειας είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, με τους συμμετέχοντες να διασχίζουν δρόμους της παλιάς Λευκωσίας.

Συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας με καλλιτεχνικό σόου και άλλες εκδηλώσεις.

Φωτεινά χαμόγελα

Αγάπη και περηφάνεια

Το πρόγραμμα πλαισιώνουν σπουδαίοι καλλιτέχνες και Drag Queens από την κυπριακή σκηνή.





Παρών και οι τετράποδοι φίλοι



