Θ. Κυριακού: «Η Εκκλησία οφείλει να αναθεωρήσει την ποιμαντική της για την ομοφυλοφιλία» (ηχητικό)

Με αφορμή την Παρέλαση Υπερηφάνειας που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης επανήλθαν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και η στάση της Εκκλησίας απέναντι στην ομοφυλοφιλία.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού υποστήριξε ότι η Εκκλησία καλείται να επανεξετάσει τη στάση της, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα.

Όπως ανέφερε, στα βιβλικά κείμενα η ομοφυλοφιλία «αναφέρεται ως ένα ουσιαστικά θανάσιμο αμάρτημα», ωστόσο σημείωσε ότι τα σχετικά κείμενα «γεννήθηκαν σε ένα πλαίσιο της εποχής τους, που εκφράζει και κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βασική παραδοχή εκείνης της εποχής ήταν ότι «η ομοφυλοφιλία είναι επιλογή». Ωστόσο, όπως υποστήριξε, σύγχρονες έρευνες έχουν οδηγήσει σε διαφορετικά συμπεράσματα. «Σήμερα εκκλησίες όπως είναι οι Ευαγγελικές, που είναι πολύ συντηρητικές, έκαναν έρευνες γύρω από το θέμα και έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι το 70% των ομοφυλοφίλων δεν μπορεί να αλλάξει», ανέφερε.

«Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα δεδομένα πλέον, η Εκκλησία οφείλει να αναθεωρήσει την ποιμαντική της γύρω από το θέμα της ομοφυλοφιλίας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πρέπει να διαπιστώσει ότι και στους κόλπους της ίδιας υπάρχουν ομοφυλόφιλοι κληρικοί».

Ο κ. Κυριακού αναφέρθηκε και στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Πάπα για τα ομόφυλα ζευγάρια, σημειώνοντας ότι «είπε στους κληρικούς του “δώστε την ευλογία σας και σε αυτά τα ζευγάρια”». Όπως πρόσθεσε, «είναι μια πραγματικότητα η ομοφυλοφιλία. Απλώς κλείνουμε τα μάτια μας».

Ερωτηθείς γιατί η Εκκλησία της Κύπρου εμφανίζεται πιο επιφυλακτική στο θέμα, απάντησε ότι «δεν άνοιξε ποτέ ο διάλογος γύρω από το θέμα της ομοφυλοφιλίας» και ότι «φοβόμαστε τον διάλογο γύρω από το θέμα της ομοφυλοφιλίας».

«Οι συντηρητικοί κύκλοι που υπάρχουν στον χώρο της Εκκλησίας, όταν ακουστούν κάποιες απόψεις που εδράζονται στο σήμερα και στα επιστημονικά δεδομένα της εποχής μας, στοχοποιούν και δημιουργούν προβλήματα», υποστήριξε.

Κατά τον ίδιο, «είναι καιρός γύρω από το θέμα Εκκλησία και ομοφυλοφιλία να ανοίξει ο διάλογος με τη συμμετοχή επιστημόνων, θεολόγων», ενώ τόνισε ότι «δεν μπορεί σήμερα, στον 21ο αιώνα, ακόμη να έχουμε τα στερεότυπα του 1ου και του 2ου αιώνα μετά Χριστόν».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο κ. Κυριακού υποστήριξε ότι «η Εκκλησία δεν μπορεί να αγνοεί την επιστήμη. Δεν μπορεί να αγνοεί επιστημονικά δεδομένα».

Αναφερόμενος στις πρακτικές αλλαγής σεξουαλικού προσανατολισμού, είπε ότι «αυτό που δημιουργείτο ήταν τα παιδιά αυτά να γίνουν πιο δυστυχισμένα από ό,τι ήταν» και πρόσθεσε πως αρκετοί γονείς κατέληξαν να αντιληφθούν ότι πρέπει να «αφήσουν τα παιδιά τους με τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους».

Για τη σχέση της Εκκλησίας με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, σημείωσε ότι γνωρίζει πως υπήρξε αίτημα συνάντησης με την Ιερά Σύνοδο, αλλά «δεν νομίζω ότι έγινε καμία τέτοια συνάντηση μέχρι τώρα». «Είναι καιρός γύρω από το θέμα Εκκλησία και ομοφυλοφιλία, όπως το συζητούμε τώρα, να ανοίξει ο διάλογος με τη συμμετοχή επιστημόνων, θεολόγων» είπε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν και κληρικοί που προσεγγίζουν διαφορετικά το ζήτημα. «Ευτυχώς υπάρχουν και κληρικοί που έχουν καλές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους, πηγαίνουν κοντά τους, συζητούν μαζί τους», ανέφερε.

«Ο ιερέας πρέπει να ασχολείται με τον πνευματικό κόσμο αυτού του ανθρώπου, με τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και όχι με τις σεξουαλικές του προτιμήσεις», πρόσθεσε.

Ακούστε την παρέμβαση τού Θεόδωρου Κυριακού στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: