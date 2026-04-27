Θεόδωρος Κυριακού: Δεν θα ησυχάσουμε με την υπόθεση Τυχικού εύκολα- «Καθυστερεί ο Αρχιεπίσκοπος» [ηχητικό]

Λίγο πριν την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, νέες προεκτάσεις λαμβάνει η υπόθεση του εν αργία μητροπολίτη Τέως Πάφου Τυχικού, μετά το επεισόδιο έντασης που σημειώθηκε την Κυριακή, με τον Αρχιμανδρίτη Ιωάννη.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο Θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού μετέφερε τα όσα του ανέφερε ο Αρχιμανδρίτης, ο οποίος φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του Τυχικού.

Όπως σημείωσε, δύο στοιχεία δεν αμφισβητούνται. Ο επίσκοπος βρισκόταν στο ψαλτήρι και στη συνέχεια μετέβη στο Ιερό του ναού, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς τελεί σε αργία. Κατά τον κ. Κυριακού, το ζήτημα δεν αναμένεται να κλείσει σύντομα, με το βλέμμα να στρέφεται στα τέλη Μαΐου και τις επόμενες κινήσεις της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος ζήτησε σχετική έκθεση για να επιληφθεί της υπόθεσης, ενώ ο κ. Κυριακού υποστήριξε ότι τυχόν παρεμβάσεις ιερωμένων που αμφισβητούν την απομάκρυνση Τυχικού εντείνουν την αντιπαράθεση. «Ο Αρχιεπίσκοπος έπρεπε ως τοποτηρητής να κάνει εκλογές. Για εμένα το κύριο ερώτημα, είναι το κατά πόσο οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου δεσμεύουν όλους τους μητροπολίτες. Όπως ανέφερε, υπάρχει ήδη η θέση ότι η Πάφος διαθέτει κανονικό μητροπολίτη και εκφράστηκε και από Μητροπολίτη προς τον ίδιο. Επανέλαβε δε, πως το ερώτημα παραμένει αν τα μέλη της Συνόδου υποχρεούνται να ευθυγραμμίζονται με τις αποφάσεις της. «Άλλο να διαφωνείς και άλλο να κρίνεις ως παράνομη μια απόφαση», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κυριακού.

Σε σχέση με το χθεσινο επεισόδιο, η θέση που μεταφέρθηκε είναι ότι, από τη στιγμή που ο επίσκοπος τελεί σε αργία, δεν θα έπρεπε να εισέρχεται στο Ιερό, γι' αυτό και αντέδρασε ο Αρχιμανδρίτης.

Παράλληλα, σχετικά ερωτηθής για ευρύτερες επιρροές από την Ρωσία, ο κ. Κυριακού έκανε λόγο για παρουσία ρωσικής επιρροής μεταξύ υποστηρικτών του Τυχικού, σημειώνοντας ότι αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλες εκκλησιαστικές δομές, όπως στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 27-04-2026