Λεμεσός: Τρεις σοβαρά τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στον δρόμο Ομόδους-Μαντριών

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη γύρω στις 2:00 μ.μ. στον δρόμο Ομόδους – Μαντριών, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 36χρονος, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός 35χρονη.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 73χρονος υπέστη κατάγματα στα πλευρά και το στέρνο, ο 36χρονος κάταγμα στο πόδι, ενώ η 35χρονη φέρει κατάγματα στο κεφάλι και εσωτερικό τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Και οι τρεις παραμένουν για νοσηλεία, με τους θεράποντες ιατρούς να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πλατρών.