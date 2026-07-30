ΤΕΠΑΚ: Προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το masterplan Β’ Πόλου (φώτο)

Το ΤΕΠΑΚ προχωρά στο επόμενο βήμα για τη μεγάλη επέκτασή του στο κέντρο της Λεμεσού, προκηρύσσοντας τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για τον γενικό χωροταξικό σχεδιασμό του Β’ Πόλου Ανάπτυξης, ο οποίος θα ανεγερθεί στην περιοχή του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού και της Α΄ Τεχνικής Σχολής. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, αντικείμενο είναι η επιλογή της καλύτερης δυνατής αρχιτεκτονικής πρότασης για τον ενιαίο σχεδιασμό της νέας πανεπιστημιούπολης, η οποία καλείται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του ΤΕΠΑΚ σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές και υποστηρικτικές υποδομές, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση του ιδρύματος από ενοικιαζόμενα κτίρια στο κέντρο της πόλης.

Η περιοχή επέμβασης καλύπτει συνολικά 43.577 τετραγωνικά μέτρα, ενώ, σύμφωνα με την περιγραφή στους όρους του διαγωνισμού, μετά την παραχώρηση 7.409 τ.μ. για δημόσιους χώρους πρασίνου, το καθαρό εμβαδόν διαμορφώνεται στα 36.168 τ.μ. Με βάση τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης, μπορούν να αναπτυχθούν έως 57.869 τ.μ. κτιριακών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στους όρους, περίπου 8.000 τ.μ. έχουν ήδη δεσμευθεί για κάλυψη ελλείμματος συντελεστή δόμησης άλλων αναπτύξεων του ΤΕΠΑΚ, κυρίως στον Α’ Πόλο Ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σχεδιάσουν ανάπτυξη περίπου 49.500 τ.μ.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο Β΄ Πόλος Ανάπτυξης προορίζεται να στεγάσει τη Σχολή Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, το Κέντρο Γλωσσών και Μάθησης, χώρους για μελλοντική πανεπιστημιακή σχολή, φοιτητικές εστίες, χώρους φιλοξενίας ακαδημαϊκών και ερευνητών, ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και χρήσεις εμπορίου και αναψυχής, με στόχο τη δημιουργία ενός ανοικτού πανεπιστημιακού χώρου που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την πόλη.

Η περιγραφή στους όρους προβλέπει επίσης τη διατήρηση της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ, του παρεκκλησίου του Αγίου Παντελεήμονα και του διατηρητέου συγκροτήματος της Α΄ Τεχνικής Σχολής, το οποίο χαρακτηρίζεται σημαντικό δείγμα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, το νέο Πρότυπο Κέντρο Υγείας θα πρέπει να ανεγερθεί σε διαφορετική θέση από το σημερινό κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου, ώστε να καταστεί δυνατή η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών χωρίς διακοπή της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη βιώσιμη κινητικότητα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα επέμβασης που συνοδεύει τους όρους του διαγωνισμού, προβλέπεται η δημιουργία σταθμού λεωφορείων που θα συνδέει τον Β΄ με τον Γ΄ Πόλο Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, καθώς και υποδομές για ταξί και ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά περίπου 1.200 χώρους στάθμευσης, ώστε να καλυφθούν διάφορες ανάγκες.

Όπως αναφέρεται στους όρους του διαγωνισμού, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση, μεταξύ άλλων, τη λειτουργική οργάνωση των δύο τεμαχίων, την ένταξη της ανάπτυξης στον αστικό ιστό, τη βιωσιμότητα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη δημιουργία ποιοτικών δημόσιων χώρων και τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε διαδοχικές φάσεις.

Την αξιολόγηση των συμμετοχών θα αναλάβει πενταμελής κριτική επιτροπή, με πρόεδρο τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ Ανδρέα Καρακατσάνη και τη συμμετοχή εκπροσώπων του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του ΤΕΠΑΚ.

Η διαδικασία διεξάγεται σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2026. Οι τρεις καλύτερες προτάσεις θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα €28.000, €15.000 και €10.000 αντίστοιχα, ενώ προβλέπεται και έπαινος ύψους €3.000. Το ΤΕΠΑΚ διατηρεί, πάντως, το δικαίωμα να αξιοποιήσει στοιχεία και ιδέες από περισσότερες της μίας προτάσεις για τη διαμόρφωση του τελικού χωροταξικού σχεδίου, ενώ δύναται στη συνέχεια να διαπραγματευτεί με τον νικητή του διαγωνισμού την περαιτέρω ανάπτυξη της μελέτης.