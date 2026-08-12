Ανατροπή στην υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στον Αρακαπά - Το Εφετείο αθώωσε τον καταδικασθέντα τέσσερα χρόνια μετά

Ομόφωνα το Εφετείο Κύπρου ακύρωσε τις καταδίκες που αφορούσαν τη φονική πυρκαγιά της 3ης Ιουλίου 2021 στην ορεινή Λεμεσό, κρίνοντας ότι η ενοχή του κατηγορουμένου δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Η απόφαση εκδόθηκε στις 11 Αυγούστου 2026 από τριμελή σύνθεση του Εφετείου, η οποία τόνισε ότι η απόφαση είναι ομόφωνη. Η πρωτόδικη απόφαση είχε παρθεί τον Μάιο 2023, όταν ο κατηγορούμενος ήταν 69 ετών.

Η υπόθεση αφορούσε την καταδίκη του για την πρόκληση της μεγάλης πυρκαγιάς της 3ης Ιουλίου 2021 και για άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς άδεια την ίδια ημέρα. Το Κακουργοδικείο Λεμεσού είχε επιβάλει συντρέχουσες ποινές φυλάκισης οκτώ ετών και ενός έτους αντίστοιχα, κρίνοντας ότι ήταν το πρόσωπο που έθεσε τη φωτιά η οποία εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα στην περιοχή.

Ανεπανόρθωτες απώλειες

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο καταστροφικές στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δέκα κοινότητες, μεταξύ των οποίων η Οδού, η Ακαπνού, η Επταγώνια και η Διερώνα, κατακαίγοντας συνολικά 44,49 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης.

Οι φλόγες κατέστρεψαν δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, θερμοκήπια, κατοικίες, αποθήκες, οχήματα, γεωργικό εξοπλισμό, φάρμες και άλλες περιουσίες, ενώ οι συνολικές ζημιές υπολογίστηκαν σε €15.318.798. Από αυτές, περισσότερα από €11,6 εκατομμύρια αφορούσαν ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες και μέσα παραγωγής.

Η τραγωδία κόστισε και ανθρώπινες ζωές, καθώς στις 4 Ιουλίου 2021 εντοπίστηκαν στην περιοχή της Οδού τα απανθρακωμένα πτώματα τεσσάρων Αιγύπτιων εργαζομένων που είχαν εγκλωβιστεί από τη φωτιά.

Ανεπαρκείς μαρτυρίες

Στην απόφασή του το Εφετείο σημειώνει ότι δεν υπήρχε άμεση μαρτυρία που να συνδέει τον κατηγορούμενο με την έναρξη της πυρκαγιάς και ότι η υπόθεση στηρίχθηκε αποκλειστικά σε περιστατική μαρτυρία. Τα στοιχεία που είχαν τεθεί ενώπιον του Κακουργοδικείου αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την παρουσία του στο περιβόλι του πριν από την εκδήλωση της φωτιάς, τη δυνατότητα πρόσβασής του στο σημείο όπου εντοπίστηκε η εστία, την ανεύρεση δύο αναπτήρων στο όχημά του και ορισμένες πτυχές της συμπεριφοράς του μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Ωστόσο, το Εφετείο έκρινε ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούσαν να δημιουργήσουν μόνο υποψίες ή πιθανολόγηση εμπλοκής και όχι το επίπεδο βεβαιότητας που απαιτείται σε μια ποινική υπόθεση. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τα ευρήματα έδειχναν ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν στην περιοχή λίγο πριν τη φωτιά, διέθετε αναπτήρες και η μεταγενέστερη συμπεριφορά του προκαλούσε ερωτήματα, όμως τα στοιχεία αυτά δεν αρκούσαν για να στηρίξουν με ηθική βεβαιότητα το συμπέρασμα ότι ήταν εκείνος που έθεσε τη φωτιά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μαρτυρία του εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά «κατά πάσα πιθανότητα» τέθηκε με γυμνή φλόγα. Το Εφετείο έκρινε ότι η συγκεκριμένη διαπίστωση παρέμενε πιθανότητα και όχι βεβαιότητα, σημειώνοντας ότι η καταδίκη δεν μπορούσε να στηριχθεί σε εικασίες ή πιθανολογήσεις.

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο χαρακτήρισε την πρωτόδικη καταδίκη ως ακροσφαλή και αποφάσισε την ακύρωση των καταδικών για την πρόκληση της μεγάλης πυρκαγιάς και για το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς άδεια στις 3 Ιουλίου 2021. Ο κατηγορούμενος αθωώθηκε και απαλλάχθηκε πλήρως από τις δύο αυτές κατηγορίες.

Παράλληλα, το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη για ξεχωριστή υπόθεση που αφορούσε προηγούμενο καψάλισμα χόρτων στην ύπαιθρο χωρίς άδεια, σε άγνωστη ημερομηνία μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2021. Διατήρησε επίσης την ποινή φυλάκισης έξι μηνών που είχε επιβληθεί για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ως εκ τούτου, το τελικό αποτέλεσμα της έφεσης είναι η πλήρης αθώωση για τα αδικήματα που συνδέονταν με τη φονική πυρκαγιά του Αρακαπά και η διατήρηση μόνο της καταδίκης για το ξεχωριστό αδίκημα του παράνομου ανάμματος φωτιάς στην ύπαιθρο.

«Έλαμψε η δικαιοσύνη»

Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Εφετείου να ακυρώσει την καταδίκη του προσώπου που είχε κριθεί ένοχο πρωτοδίκως για τη φονική πυρκαγιά της 3ης Ιουλίου 2021 στην ορεινή Λεμεσό, εξέφρασε ο δικηγόρος Γιάννης Πολυχρονίδης, το γραφείο του οποίου χειρίστηκε την υπόθεση εκ μέρους της υπεράσπισης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πολυχρονίδης χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου «μεγάλη επιτυχία» του δικηγορικού του γραφείου, σημειώνοντας ότι η υπόθεση βρισκόταν ενώπιόν τους από το 2021, όταν ξεκίνησε η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού.

Όπως ανέφερε, το Εφετείο κατέληξε στην αθώωση του κατηγορούμενου λόγω ύπαρξης «εύλογης υποβόσκουσας αμφιβολίας», ενώ εξέφρασε τη θέση ότι ο πελάτης του βίωσε για περισσότερο από τρία χρόνια τις συνέπειες μιας άδικης καταδίκης.

«Δυστυχώς ο κατηγορούμενος έμεινε στη φυλακή για περίοδο πέραν των τριών ετών, ζώντας καθημερινά το στίγμα της αδικίας», έγραψε, προσθέτοντας πως «εν τέλει έλαμψε η δικαιοσύνη».