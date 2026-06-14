Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Φεστιβάλ Κερασιού στον Πεδουλά: «Μποτιλιάρισμα» για δεύτερη μέρα στο οδικό δίκτυο από τη μαζική προσέλευση επισκεπτών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία: Pedoulas First

Αυξημένη τροχαία κίνηση στους δρόμους από Πρόδρομο και Καλοπαναγιώτη – Επί ποδός η Αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής Πεδουλά, λόγω της μαζικής προσέλευσης επισκεπτών στο Φεστιβάλ Κερασιού Πεδουλά.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 4:15 το απόγευμα καταγραφόταν αυξημένη τροχαία κίνηση στον κύριο δρόμο Προδρόμου – Κύκκου, παρά τον Πεδουλά, καθώς και στον δρόμο Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά.

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την παροχή βοήθειας προς το κοινό, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της.

Tags

ΦΕΣΤΙΒΑΛΟΡΕΙΝΑκερασιές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα