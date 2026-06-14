Φεστιβάλ Κερασιού στον Πεδουλά: «Μποτιλιάρισμα» για δεύτερη μέρα στο οδικό δίκτυο από τη μαζική προσέλευση επισκεπτών

Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής Πεδουλά, λόγω της μαζικής προσέλευσης επισκεπτών στο Φεστιβάλ Κερασιού Πεδουλά.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 4:15 το απόγευμα καταγραφόταν αυξημένη τροχαία κίνηση στον κύριο δρόμο Προδρόμου – Κύκκου, παρά τον Πεδουλά, καθώς και στον δρόμο Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά – Πεδουλά.

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την παροχή βοήθειας προς το κοινό, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της.