Αμμόχωστος: Σφίγγει ο κλοιός στην υπόθεση εκβιαστών - Νέες συλλήψεις

Οδηγίες για ποινική δίωξη δύο προσώπων σχετικά με υπόθεση επηρεασμού παραπονούμενου ηλικιωμένου προσώπου σε υπόθεση εκβιασμού και απαίτησης περιουσίας με απειλές, έδωσε η Νομική Υπηρεσία. Τα αδικήματα φαίνεται να διαπράχθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, στις 10 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη 49χρονου σχετικά με το αδίκημα της παρεμπόδισης σε αστυνομική έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη δικαστικής διαδικασίας. Ο φάκελος της υπόθεσης παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και στη συνέχεια δόθηκαν οδηγίες όπως διωχθούν ποινικά τόσο ο 49χρονος, όσο και ένας 51χρονος, ο οποίος φέρεται να λειτούργησε ως μεσολαβητής. Μετά την εξέλιξη αυτή, η υπόθεση σε βάρος του 49χρονου και του 51χρονου καταχωρίστηκε για σκοπούς εκδίκασης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου.

Πιο συγκεκριμένα, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άντρα, ηλικίας 49 ετών, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος και παρεμπόδισης σε αστυνομική έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη δικαστικής διαδικασίας. Ο 49χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Πρόκειται για τον αδελφό του 44χρονου επιχειρηματία, ο οποίος προφυλακίστηκε την περασμένη εβδομάδα μαζί με ακόμα τρία πρόσωπα, δύο άντρες και μία γυναίκα, σχετικά με την υπόθεση που διερευνάται στη Λάρνακα, η οποία σχετίζεται με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης και με αδικήματα εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για την υπόθεση αυτή τελούν υπό κράτηση με διατάγματα του δικαστηρίου, εκτός από τον 44χρονο επιχειρηματία από τη Λάρνακα, ένας 42χρονος λογιστής από τη Λευκωσία, ένας 49χρονος υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές (με πλούσιο ποινικό μητρώο) και μία 45χρονη, από την επαρχία Λάρνακας. Παραπονούμενος στην υπόθεση των εκβιασμών είναι 77χρονος. Η Αστυνομία κατέχει μαρτυρίες ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια οι τέσσερις ύποπτοι, με διάφορα τεχνάσματα και με απειλές, κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 77χρονο τεράστια χρηματικά ποσά.