Η υποστελέχωση αδειάζει τους πύργους και απομακρύνει εργαζομένους από το επάγγελμα - Η μαρτυρία ενός ναυαγοσώστη στον «Π» (ηχητικό)

Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στην ασφάλεια των λουομένων εξέφρασε ο ναυαγοσώστης Χρύσης Νικολάου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά».

Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο μέρος της ναυαγοσωστικής κάλυψης στην Κύπρο βασίζεται σε ωρομίσθιο προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. «Το 80% της ναυαγοσωστικής κάλυψης γίνεται με συμβάσεις τεσσάρων, έξι και οκτώ μηνών», σημείωσε, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο καθεστώς δεν επιτρέπει στους εργαζομένους να σχεδιάσουν το μέλλον τους και αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που αρκετοί εγκαταλείπουν το επάγγελμα.

Αφύλακτες παραλίες λόγω της απεργίας

Αναφερόμενος στην απεργιακή κινητοποίηση των ωρομίσθιων εργαζομένων, ο κ. Νικολάου παραδέχθηκε ότι πολλές παραλίες παρέμειναν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη.

«Οι περισσότερες ήταν αφύλακτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι άδειοι πύργοι που καταγράφηκαν σε διάφορες παραλίες ήταν αποτέλεσμα της συμμετοχής των ναυαγοσωστών στην απεργία.

Σοβαρό πρόβλημα στη Λάρνακα

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση διαφέρει από επαρχία σε επαρχία, ωστόσο στη Λάρνακα το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο.

Όπως εξήγησε, την περίοδο 2018-2021 οι ανάγκες καλύπτονταν σχεδόν πλήρως, όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση του προσωπικού. Αντίθετα, στην επαρχία Αμμοχώστου η στελέχωση βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα.

Περιορισμένο ωράριο λόγω έλλειψης προσωπικού

Ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι κατά τον Ιούνιο οι ναυαγοσώστες εργάζονται από τις 9:30 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, επισημαίνοντας ότι το ωράριο αυτό δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραλιών.

Όπως είπε, λόγω της υποστελέχωσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικό σύστημα βαρδιών, με αποτέλεσμα η κάλυψη να τερματίζεται σε ώρες όπου εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός λουομένων στις παραλίες.

Για τους καλοκαιρινούς μήνες, πρόσθεσε, η πιθανότερη λύση είναι η υπερωριακή εργασία, τονίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που δεν επιλύει το πρόβλημα στη ρίζα του.

Βελτιώσεις στις υποδομές, αλλά αργοί ρυθμοί

Παρά τις επικρίσεις του για τα ζητήματα στελέχωσης, ο ναυαγοσώστης αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προς τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Όπως ανέφερε, έχουν κατασκευαστεί νέοι ναυαγοσωστικοί πύργοι σε όλη την Κύπρο, ενώ έχει ενισχυθεί και ο διαθέσιμος εξοπλισμός. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες και ότι απαιτείται συνεχής αναβάθμιση του εξοπλισμού και των μέσων διάσωσης.

Κίνδυνοι από τη μονοστελέχωση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο φαινόμενο της μονοστελέχωσης ναυαγοσωστικών πύργων, το οποίο χαρακτήρισε επικίνδυνο.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση περιστατικού διάσωσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών ατόμων, τόσο για την ασφάλεια του λουόμενου όσο και για την προστασία του ίδιου του ναυαγοσώστη.

Κατά τον ίδιο, η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να διατηρούνται οι προϋποθέσεις για τη βράβευση παραλιών με Γαλάζια Σημαία, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται επαρκής επιχειρησιακή κάλυψη.

«Ο κόσμος θέλει σταθερότητα»

Έχοντας συμπληρώσει οκτώ χρόνια στο επάγγελμα, ο κ. Νικολάου εκτίμησε ότι η ναυαγοσωστική δεν αποτελεί πλέον ελκυστική επαγγελματική επιλογή για πολλούς νέους. Ο ίδιος εγκαταλείπει το επάγγελμα σε οκτώ ημέρες και θυμάται την συμμετοχή του στην επιχείριση διάσωσης ενός ψαροτουφεκά.

«Ο κόσμος θέλει επαγγελματική και οικονομική σταθερότητα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι συμβάσεις λίγων μηνών δεν προσφέρουν προοπτική μακροχρόνιας απασχόλησης.

Κλείνοντας, κάλεσε τόσο την Πολιτεία όσο και τους πολίτες να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα της ασφάλειας στις παραλίες, επισημαίνοντας ότι τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά πνιγμών υπενθυμίζουν τη σημασία της επαρκούς ναυαγοσωστικής κάλυψης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Χρύση Νικολάου στη «Δεύτερη Ματιά»: