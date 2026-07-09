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Εντόπισαν κι άλλα ναρκωτικά στη Λεμεσό – Έρευνες και στις Βρετανικές Βάσεις (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Νέες ποσότητες ναρκωτικών εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης για την οποία κρατούνται δύο πρόσωπα

Νέες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια έρευνας, στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών για την οποία συνελήφθησαν στις 02/07/2026 και τελούν υπό κράτηση δύο πρόσωπα ηλικίας 28 και 23 ετών.   

            Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και στη βάση αξιολόγησης στοιχείων, καθ’ υπόδειξη μελών της ΥΚΑΝ, μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων Λεμεσού, διενήργησαν έρευνα την ίδια ημέρα, σε περιοχή που ελέγχεται από τις Βρετανικές Βάσεις.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν τα ακόλουθα.

  • Κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 982 γραμμαρίων
  • Κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 8 κιλών και 933 γραμμαρίων
  • Ρητίνη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 100 γραμμαρίων
  • Μεθαμφεταμίνη βάρους 4,7 γραμμαρίων

Μετά από σχετικό αίτημα των Κυπριακών Αρχών προς τις Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, οι ανευρεθέντες ναρκωτικές ουσίες παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ σήμερα από μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, για περαιτέρω εξετάσεις.  

Ο 28χρονος και ο 23χρονος, επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και αύριο το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.  

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

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