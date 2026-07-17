Ταϊλάνδη: Σε διαθεσιμότητα σχεδόν 6.000 δημόσιοι υπάλληλοι για νοθεία σε εξετάσεις διορισμών και προαγωγών

Η Ταϊλάνδη έθεσε σε διαθεσιμότητα σχεδόν 6.000 δημόσιους υπαλλήλους ύστερα από την αποκάλυψη παρατυπιών σε αποτελέσματα εξετάσεων, μετά από έρευνα για διαφθορά που οδήγησε σε τρεις συλλήψεις.

Η διαφθορά και οι δωροδοκίες είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Ταϊλάνδη, αλλά μια υπόθεση που αφορά τόσο μεγάλο αριθμό αξιωματούχων είναι σπάνια και αναδείχθηκε σε μεγάλο θέμα από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο όταν οι αρχές ανακάλυψαν ότι υπήρχαν υποψίες πως αξιωματούχοι χρηματίστηκαν με ποσά έως 780.000 μπατ (σχεδόν 23.800 δολάρια) για να αλλάξουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, επιτρέποντας σε υποψηφίους να περάσουν τις απαραίτητες δοκιμασίες για τον διορισμό τους ή την προαγωγή τους στη δημόσια διοίκηση.

Ύστερα από συνεδρίαση της επιτροπής του Υπουργείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι αρχές αποφάσισαν να θέσουν σε διαθεσιμότητα τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους.

«Αφότου εξετάστηκαν περισσότερα από 200.000 γραπτά, εντοπίσαμε παρατυπίες στα αποτελέσματα 5.924 προσώπων», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ούτσιτ Σαμπουνθαράτ, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν άμεσα εάν οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα θα υποβιβαστούν ή θα αποπεμφθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κατάλογος των υπαλλήλων που αφορά η εξέλιξη αυτή θα οριστικοποιηθεί ίσως την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τη διενέργεια νέων εξετάσεων.

Η αστυνομία συνέλαβε στις αρχές της εβδομάδας τρεις ανθρώπους που παρουσιάστηκαν ως οι εγκέφαλοι της απάτης, οι οποίοι διώκονται για αδικήματα όπως καταστροφή και απόκρυψη επίσημων εγγράφων. Ένας εξ αυτών συνελήφθη αφότου διέφυγε στο γειτονικό Λάος. Οι ύποπτοι κινδυνεύουν με πρόστιμο και ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ